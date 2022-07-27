منة شلبي توجه هذه الرسالة لجمهورها بمناسبة بلوغها الأربعين

اعتبرت الفنانة المصرية الشهيرة منة شلبي وصولها إلى عامها الأربعين (محطة فارقة) في حياتها، وفقاً لما نشرته على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي (إنستغرام).

واحتفلت منة شلبي بعيد ميلادها الأربعين، يوم 24 يوليو/ تموز الجاري، وأعربت عن سعادتها بالوصول إلى هذا العمر.

وقالت منة شلبي، المولودة في القاهرة عام 1982: (عندما أتقدم في العمر في كل عام، لا أشعر بأنني أكبر، أو أسوأ، وهذا أمر غريب لأنه عكس طبيعة المرأة).

وأضافت بقولها: (أشعر بأنني محظوظة، وأصغر في العمر، مع قلب، وعقل أكثر حكمة، وأقرب إلى نفسي الأصلية، أنا محظوظة وممتنة لوجودكم جميعاً في حياتي).

وتابعت منة شلبي: (أتمنى الرد على كل شخص منكم وأوجّه له الشكر، وأشكر كل من أعطاني دقيقة في يومي للكتابة، أو النشر، أو جعلني أشعر بأنني محبوبة ومحظوظة، أنا ممتنة لوجودكم في حياتي، شكراً لكم، مع حبي لكم جميعاً).

يُذكر أن آخر أعمال منة شلبي الدرامية كان مسلسل (بطلوع الروح)، الذي عرض في رمضان الماضي 2022، وشاركها بطولته كل من: إلهام شاهين وأحمد السعدني ومحمد حاتم وأحمد حلاوة وأيمن عزب وديامان بوعبود وعادل كرم، وعدد من ضيوف الشرف، وهو من تأليف محمد هشام عبية، وإخراج كاملة أبو ذكرى.