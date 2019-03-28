إعادة نشر فيديو قديم للإعلامية لجين عمران بقصد إحراجها..فكيف ردّت؟

لجين عمران

شن بعض روّاد مواقع التواصل الاجتماعي حملة غريبة على الإعلامية لجين عمران، وذلك من خلال إعادة نشر فيديو قديم لها نشرته هي بنفسها على "سناب شات" سابقًا، وتظهر في المقطع برفقة شقيقتها أسيل عمران أثناء تناولهما للكبسة الخليجية.

ومن الواضح أن سبب نشر الفيديو مؤخرًا بقصد إحراج لجين عمران، لأنها كانت بعيدة عن "الإتيكيت" المتعارف عليه في الأكل، إلّا أنها لم تكن تفعل شيئًا خارجًا عن المألوف في الفيديو، حيث ظهرت وهي تأكل الأرز واللحم بأصابعها بدلا من الملاعق على الطريقة الخليجية وعلقت في وقتها قائلة: " ولا أحلى من كده.. بلا حضارة بلا بطيخ.. حلاوة الأكل كده.. باليد من البلاستيك علطول".

وكانت لجين عمران قد ردّت على هذه الحملة بطريقة ذكية من خلال بعض العبارات والرسائل عبر حسابها على موقع إنستغرام، حيث كتبت في آخر منشور لها وقالت: " الكلام الطيب والعبارات اللطيفة لا تكلفك شيئاً ومفعولها كالسحر. إذا لم تستطع أن تعيش التفاؤل والأمل وتمنحه لغيرك فلا تجبر من حولك أن يعيشوا إحباطاتك وتشاؤمك".