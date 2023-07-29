دعاء عن بداية شهر جديد أغسطس

بداية شهر جديد وهو شهر أغسطس الذي يشهد بداية الصيف، ومع كل بداية جديدة نأمل أن تحمل لنا الكثير من الأحداث السعيدة، ولذلك نلجأ إلى الدعاء والتقرب من الله طالبين أن تحمل لنا الأيام القادمة أحداث سعيدة، وفيما يلي دعاء بداية شهر جديد أغسطس:

دعاء بداية شهر جديد أغسطس

دعاء بداية شهر جديد أغسطس، ربي أنها بداية شهر جديد ويوم جديد فاكتب لنا الخير فيها وأسعد فيها قلوبنا.

يا رب في شهر أغسطس لك عبادًا ينتظرون فرجًا قريبًا فبشرهم، وعبادًا يسألونك شفاء فعافهم، وعبادًا يرجون رحمتك فارحمهم، وعبادًا يطلبون غفرانك فاعف عنهم.

اللهم في دعاء بداية شهر جديد أغسطس يا رب اكتب لنا الخير والتوفيق يا رب العالمين.

يا رب اجعل شهر أغسطس شهر خير علينا وعلى جميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم.

اللهم نسألك خير هذا الشهر الجديد شهر أغسطس، ونعوذ بك من شره، اللهم اجعله شهر خير وسعادة وفرح ورضا على الجميع.

اللَّهُمَّ يا رب أَدْخِلْهُ عَلَيْنَا بِالْأَمْنِ، وَالْإِيمَانِ، وَالسَّلَامَةِ، وَالْإِسْلَامِ، وَرِضْوَانٍ مِنَ الرَّحْمَنِ، وَجَوَازٍ مِنَ الشَّيْطَانِ، ولكن هذا الإسناد فيه رشدين بن سعد، وهو ضعيف.

يا رب يا رب اكتب لنا الخير والسعادة والتوفيق فيه، واجعله بداية أجمل الأقدار وحقق لنا ما نتمنى وأرزقنا من حيث لا نحتسب.

دعاء بداية شهر جديد أغسطس، اللهم يا رب إنا نسألك خير ما في هذا الشهر وخير ما بعده ونعوذ بك من شر ما في هذا الشهر وشر ما بعده.

دعاء بداية شهر أغسطس مكتوب لزوجي وحبيبي

اللهم يا رب أن تجعل التوفيق نصيبا لزوجي في كل أمور حياته بداية باختباراته وعمله ونهاية بي.

اللهم يا رب في بداية شهر أغسطس إني أحبه حبا يجهله هو وتعلمه أنت، يا رب بقدر حبي له اسعده واحفظه ولا تريني فيه بأساً يبكيني.

اللهم إني أسألك لزوجي توفيقا يلازم خطاه وتيسيرًا لما يخاف تعسيره يارب اجعل له من التوفيق والراحة نصيب.

اللهم يا رب أسألك ألا يضيع له تعب ولا ينهدم له حلم ولا يموت له طموح اللهم وفقه فإن التوفيق من عندك وسهل أمره فإن التسهيل من عندك لحبيبي.

اللهم يا رب وفق حبيبي في شهر أغسطس اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا اللهم اجعل الصعب سهلاً ميسرًا لحبيبي.

بداية شهر جديد اللهم اجعله بداية فرح

اللهم يا رب نسألك خير هذا الشهر الجديد شهر أغسطس، ونعوذ بك من شره، اللهم اجعله شهر خير وسعادة وفرح ورضا على الجميع.

يا رب أنها بداية شهر جديد "شهر أغسطس" ويوم جديد فاكتب لنا الخير فيها وأسعد فيها قلوبنا.

دعاء دخول شهر جديد مكتوب