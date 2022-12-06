إلتون جون يعلن اعتزاله في هذا الموعد.. مراسم لا تنسى

أعلن النجم العالمي "إلتون جون" عن تحديد موعد اعتزاله للغناء ومسيرته الفنية خلال العام القام، حيث حددّ تماماً موعد الاعتزال وذلك في خبر صادم لجمهوره الكبير.

إلتون جون يقرر انهاء مسيرته الفنية

يستعدّ النجم العالمي لإنهاء مسيرته الفنية والغنائية خلال العام المقبل حيث حددّ ذلك من خلال منشور له عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وكشف إلتون جون بأنه سيقيم حفل ضخم في 25 من شهر حزيران المقبل خلال عام 2023 وذلك ضمن نهاية جولته الغنائية والتي ستكون في مدينة غلاستونبري.

وشاركت إدارة المهرجان عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة جاء فيها: "متحمّسون جداً للإعلان أن إلتون جون سيحيي حفلة في مساء 25 حزيران من العام المقبل 2023 وذلك في مهرجان غلاستونبري" حيث أنه ستكون هذه حفلته الغنائية الأخيرة ضمن جولته الغائية الوداعية".

وأوضحت ادارة المهرجان بأن هذه المرة الأولى التي سينضم فيها إلتون الى المهرجان وأكّدت بانها ستكون حفلة تاريخية ولحظة مهمة جداً خاصة بانه سينهي مسيرته الفنية من خلالها.

جولة إلتون جون الوداعية

أقام المغني العالمي البالغ من العمر 75 عاماً 183 حفلاً ضمن جولته الوداعية في الولايات المتحدة الامريكية، حيث بدأت الجولة خلال عام 2018 وسينتقل بعدها الى استراليا ليختتمها في العام المقبل في المملكة المتحدة البريطانية.

وقدّم المغني العالمي العديد من الحفلات الغنائية كان من أشهرها حفلته في لوس انجلوس والذي ارتدى فيها زي لاعبي دودجر، كما انضم إليه العديد من المشاهير منهم: "دوا ليبا وكيكي دي وبراندي كارليل" حيث أدّوا العديد من الأغاني معاً.