إلهام الفضالة ترد على الساخرين من صورتها المفبركة.."ما عندكم عقل"!

أثارت الفنانة الكويتية إلهام الفضالة موجة من السخرية والانتقادات لنشرها صورة مُركبة لوجهها على جسد عارضة أجنبية احتفالًا بعيد ميلادها.

وقد تصدرت إلهام فضالة محرك البحث غوغل بسبب الصورة التي اعتقد رواد مواقع التواصل الاجتماعي أنها عدَّلتها لتوهم الجميع أنها خسرت المزيد من الوزن، إلَّا أن إحدى الصفحات الداعمة للفنانة خرجت للدفاع عنها وإيضاح أنهم من عملوا على تصميم الصورة احتفالًا بعيد ميلادها.





ردَّت الصفحة المسؤولة عن التصميم بمنشور، جاء فيه: "نظرًا لانتشار الصورة بشكل كبير والفهم الخاطئ الذي حصل من كثير من المجلات والحسابات المشهور، اقتض التنويه أن الصورة من تصميمي وفكرة التصميم هي الدمج إني أدمج الصورة ليوم ميلاد إلهام."

وتابعت: "وكان من حسن نية إني أدعم إلهام مو بنية أني أحط وجهها على وجه غير شخص.. وإلهامنزلته بنية تواضعها مع فانزاتها وهذا المعروف بالدعم أو الفانز وشكرًا للجميع".

واختتمت: "أتمنى من الجميع أن يفهم السالفة قبل لا ينزل أو ينشر لان صار ظلم كبير لإلهام والفانز".

إلهام فضالة ترد على منتقديها

من جهتها، قررت الفضالة الخروج عبر حسابها على تطبيق "سناب شات" للرد على الانتقادات، وأبدت سخريتها لرد الفعل الذي أبداه رواد مواقع التواصل الاجتماعي واصفةً إياهم بـ"اليهال".

وقالت: "والله إلهام صايرة ترند، شو مسويةيا جماعة.. كل الموضوع انها سوالف يهالو.. الناس ما تعرف شكلي، طولي، جسمي، شنو هالعقل.. كل يوم انزل صورنا وسناباتنا يعني احنا لهدرجة وصلت فينا الفضاوة، يعني هالإلهام يلي مو قادرة تصور سنابات من كتر الشغل، فاضية تسوي هالأمور".



ورغم تبريرها، إلَّا أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي كان لهم رأي آخر، فكتب أحدهم: "والله انتي اللي شاده حيلك مو الناس يالعجوز لما انكشفت اطلعت ترقع".

وعلَّق آخر: "انزين انتي مو واثقه من نفسج ليش تنزلين صوره تدرين انها تركيب مركبه وجهج على جسم مودل اجنبيه ، لهدرجه مو مقتنعه بجسمج هذا و جسمج كله عمليات تجميل".