إليسا تسافر مرة أخرى وهذه المرة إلى صربيا..هل ستخضع لعملية جراحية جديدة؟

إليسا

توجهت الفنانة اللبنانية إليسا إلى صربيا خلال اليومين الماضيين، ودارت حولها الكثير من التساؤلات بسبب سفرها المفاجئ، حيث اعتقد البعض أن وراء هذا السفر إمكانية لخضوعها لعملية جراحية أخرى، خاصة وأنها تواجدت في الفترة الأخيرة في بروكسل للجراحة في يدها لإزالة المياه المتجمعة بسبب علاج سرطان الثدي.

وكتبت إليسا عبر تويتر تغريدة تختبر فيها متابعيها اذا ما كانوا سيعلمون ما هي وجهتها قائلة: "خمنوا إلى أي دولة سأسافر هذه المرة؟"، ليتفاعل معا محبوها ويسألها العديد منهم بفضول عن المكان الذي تتوجه إليه والسبب الذي دفعها للسفر.

Guess where i m travelling tonight ? ١٥ مارس ٢٠١٩

وفيما بعد اتضح للجميع أن الفنانة إليسا تتواجد في صربيا برفقة المخرجة إنجي الجمال لتصوير فيديو كليب أغنيتها "كرهني" من ألبومها الأخير "إلى كل اللي بيحبوني"، ومن المقرر أن يتم طرح الفيديو الجديد على موقع يوتيوب في غضون شهر تقريبًا.