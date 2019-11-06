إليسا تستعد لجولة غنائية في كندا في هذا الموعد

تستعد الفنانة اللبنانية إليسا، لجولة غنائية جديدة في كندا، تشمل 3 حفلات. الجولة الغنائية تبدأ يوم 22 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، بمدينة مونتريال، بعدها تنتقل للغناء بمدينة أوتاوا، وتختتم جولتها بمدينة تورنتو الكندية، حسب موقع مصراوي.

وكانت إليسا قد أعلنت منذ أشهر اعتزالها الفن عقب طرح ألبومها الغنائي، وأثار هذا القرار جدلا كبيرا نظرا لشعبية الفنانة اللبنانية.

يذكر أن إليسا أحيت حفلا غنائيا منذ أيام، على مسرح الأولمبيا بالعاصمة الفرنسية باريس، وسط حضور حشد كبير من الجالية العربية بفرنسا.