إليسا تعلنها: لا أساوم في هذه النقطة و بلوك من دون تفكير!

وجهت المطربة إليسا، تهديدا وتحذيرا إلى بعض متابعيها الذين سخروا من دينها، بعد أن نشرت صورة المسيح والعذراء احتفالا بأسبوع الآلام .

وقالت الفنانة إليسا :(كل من يسخر من ديني فنصيبه سيكون بلوك من دون حتى التفكير بالأمر. في هذه النقطة، لا أساوم، ولن أدير خدي الأيسر أبدا)، حسب اليوم السابع.

وكانت قد أعلنت الفنانة إليسا، عن طرح فيديو كليب الجديد(كرهني) إحدى أغنيات ألبومها (إلى كل اللي بحبوني) خلال يومين، كما نشرت صورة جديدة من كواليس التصوير عبر حسابها على (إنستجرام)، وحازت الصورة على إعجاب العشرات من متابعيها.