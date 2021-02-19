إليسا تعلن: (أزور الطبيب النفسي منذ 15 عاما) و تكشف عن السبب

كشفت الفنانة اللبنانية، إليساعن سبب زيارتها لطبيب نفسي منذ 15 عاما، موضحة أن (الصحة النفسية لعبت دوراً هاماً وأساسياً في حياتها).

وقالت إليسا، من خلال حلقة بودكاست على أنغامي، إن زيارتها للطبيب النفسي جاءت لمساعدتها في تخطي الكثير من المشاكل والصعوبات التي تعرضت لها، موضحة أنها بدأت في زيارته منذ 15 عاماً وهو ما ساعدها على الشعور بالاستقرار الذهني والوصول للتوازن النفسي في الوقت الذي تعرضت فيه للضغوطات واستطاعت أن تمر منها بسهولة.

وأضافت اليسا: (عندي توازن نفسي لأواجه أي مشكلة بسلاسة أكثر بسبب الاهتمام بصحتي النفسية وزيارة الطبيب النفسي وبالمجتمعات المتقدمة، يعتبرون الاستعانة بالطبيب النفسي أمر ضروري لمواجهة ضغوطات الحياة، بينما في مجتمعاتنا الشرقية نعتبر أن زيارة الطبيب النفسي حكرًا على المجاذيب).

واعتبرت إليسا أن (العصبية هي جزء أساسي من ظهور كثير من الأمراض في جسم الإنسان)، مطالبة كل (من يرغب في تأسيس أسرة التواصل مع مختص أو طبيب نفسي لمعرفة كيفية تهئية حياة طبيعية وسليمة للأطفال وكيفية التعامل معهم).

وتضم سلسلة الـ(بودكاست) الخاصة بالفنانة حوالي 12 حلقة، وتعرض حلقة واحدة أسبوعيًا، وكانت الفنانة روّجت للحلقات عبر صفحتها الشخصية على (انستجرام)، وعلّقت: (بودكاست إليسا حصريًا على أنغامي بالحلقة الأولى بعنوان (هيدي أنا) أشارك معكم تجارب مررت بها وجعلت مني ما أنا عليه اليوم، اكتشفوا الإنسانة خلف الفنانة).