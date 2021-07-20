إليسا تهنىء جمهورها بعيد الأضحى المبارك

هنات النجمة اللبنانية إليسا متابعيها وأصدقاءها بعيد الأضحى ، ونشرت تغريدة من خلال حسابها عبر موقع ( تويتر) .

وكتبت اليسا : (أضحى مبارك لكل المحبين والأصدقاء. يا رب هالعيد اللي فيو كل معاني الأمل والرجاء يحمل استجابة لصلواتكن وأمانيكن ويعطي أوطاننا العربية السلام والراحة! كل سنة وإنتو بخير ).

و من جهة أخرى، وجهت إليسا رسالة إلى جمهورها ومتابعيها عبر حسابها على موقع (تويتر) أكدت فيها أنها تعتبره منبرا لها لتقول رأيها في أي شيء بكل صراحة.

وطالبت إليسا أي شخص لا يعجب برأيها أو أسلوبها في الحديث عما تتعرض له بلدها لبنان من أزمات، أن يقوم بإلغاء متابعتها.

وكتبت: (تويتر منبر للرأي، وأنا كمواطنة بيحق لي أعطي رأيي بكل المواضيع اللي بتعنيني وبتعني وطني. اللي ما بيوافق على رأيي أو أسلوبي بيقدر بكل بساطة يلغي المتابعة).

وأضافت: (واللي بدو يسمع أغانيي فيه يسمعن وين ما كان، بس على تويتر ما بغني، بعطي رأيي لو ما عجب كتار!).

ويذكر ان عبرت الفنانة اللبنانية إليسا عن غضبها بعد اعتذار الرئيس المكلّف ​سعد الحريري​ عن تشكيل حكومة جديدة، عبر حسابها الخاصّ على موقع التواصل الإجتماعي (تويتر).

وكتبت ​إليسا​ قائلة: (الله يعين هالبلد! إلى الجحيم دُر: كل شي بيهون وبيرخص - حتى حياة الناس وكراماتهم وصحّتهم وأرزاقهم! - كرمال عيون صهر العهد القوي).