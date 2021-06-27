إليسا اخرسي يتصدر الترند بعد إساءتها للسعودية ولباسهم!

تصدر هاشتاق إليسا اخرسي التريند عبر تطبيق تويتر في المملكة العربية السعودية بعد إحياء الأخير حفل في أربيل العراق.

الأمر بدأ بتداول فيديو لـ إليسا من حفل اربيل وهي تتحدث مع الجمهور حول حُريتها في إختيار ملابس المسرح، وربط الجمهور الأمر مباشرةً بحفلها الذي أحيته منذ أيام في الرياض حيث من المعلوم أن المشاهير يلتزمون بضوابط معينة بما يتعلق بإطلالة المسرح ما بين الثياب وحتى الحركات الراقصة.

مع تداول الهاشتاق تم تداول فيديو أوضح لمجرى الحديث بين الفنانة اللبنانية والجمهور والتي كانت تتحدث فيه عن الفرق بين الحلفة التي أحيتها منذ حوالي الـ 10 سنوات في العراق وحفلة اليوم والتي امتازت بحرية أكبر من ناحية الإطلالة.

#اليسا_في_اربيل#اليسا_اخرسي

لما تصعدون هاشتاق ممكن تتأكدون من الكلام اللي قاله الفنان، مو حبا في اليسا ولا غيرها بس تم تحوير القصه لمنحنى اخر وطني وهذا لا يجوز pic.twitter.com/lynUXnqWw8 — القطو الوحيد (@caxt20) June 25, 2021

البعض اعتبر أن الفنانة استقصدت أن توجه لطشة إلى إدارة حفلات الرياض مما دفع الجمهور للمهاجمة بعدة تعليقات كان منها:

"يختي كلي رْق يكفي اننا ضافينك عندنا و متحملين نشازك اذني لين الحين تشكي من هاي نوت اسعد وحدة حقك و احنا حرين نحط قوانين اللبس زي ما نبي انتي ما يخصك الموضوع ابد و يا غريب كن اديب".

يختي كلي رْق يكفي اننا ضافينك عندنا و متحملين نشازك اذني لين الحين تشكي من هاي نوت اسعد وحدة حقك و احنا حرين نحط قوانين اللبس زي ما نبي انتي ما يخصك الموضوع ابد و يا غريب كن اديب #اليسا_اخرسي pic.twitter.com/JuXXQIseqH — F (@LovinnF) June 25, 2021

وجاء في تغريدة أخرى:

"انا اقول أحمد ربك انو جابوكي تغني وانتي اصلن ما تستاهلي"...وتابع أحدهم "خبيثة هالمرأة ..هذا الي قالت بعد اول حفله عندنا هالنوعيات لو تعتذر ماينفع ماينفع"

إليسا تخضع للتجميل!

من جهة أخرى، كانت ملكة الإحساس قد شغلت حديث الجمهور بعد تداول أخبار عن خضوعها لعملية تجميل وبالتحديد شد الوجه في فرنسا، وبالفعل أطلت إليسا على الجمهور من بعد غياب لأول مرة من خلال حفلة الرياض وكان التغيير في ملامحها واضحاً للعين واعتبر أن الخطوة التي قامت بها إليسا كانت مُوفقة وأعادت شكلها أصغر بعدة سنوات.

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