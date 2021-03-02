إنجي كيوان تحسم الجدل المثار حول صورها مع عمرو دياب

ردت الإعلامية إنجي كيوان على الانتقادات التي طالتها مؤخرا بعد انتشار صورها مع الفنان عمرو دياب قبل طرح الإعلان الدعائي لعطر عمرو دياب الجديد وتكهن البعض بوجود علاقة عاطفية بين الثنائي.

وخلال لقائها مع برنامج ET بالعربي، قالت إنجي كيوان إن سبب الجدل المثار هو أن البعض لا يعلم أنها إعلامية ولديها العديد من المشروعات لم يتم الإعلان عنها لذا فهي تقدر الصدمة الناتجة عن الصور والتي اعتبرتها دعاية مجانية للإعلان وجزء من البروباجاندا، حسب موقع في الفن.

وأشارت كيوان إلى أن البعض تعمد اقتصاص صورها التي يتواجد بها زوجها كي تظهر بالصورة مع عمرو دياب وتحقق هذا الانتشار الرهيب.

أما عن موقف زوجها من تلك الصور وتلك الشائعات قالت إنجي كيوان: ( قبل دخولي المجال كان زوجي على علم بما ينتج عنه عملي في المجال من انتقادات وشائعات لذا كان الأمر طبيعيا بالنسبة له.. وكنا على استعداد كعائلة لخوض تلك المعركة).

وأطلق عمرو دياب إعلان عطره الجديد الذي يحمل اسم Amr Diab Eau de Parfum 34.

يذكر أن الإعلان الجديد لعمرو دياب تم تصويره على أنغام أغنية (وانا معاك)، التي تم تصويرها بين دبي وأبوظبي مع المخرج طارق العريان، ومدير التصوير مازن المتجول، والمشرف على الإنتاج موسى عيسى.