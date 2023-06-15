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ابنة إيمينيم تحتفل بزواجها من حبيبها.. وغياب والدها عن الصور يثير حيرة الجمهور

هيا أبو جبارة

هيا أبو جبارة

تاريخ النشر: 15 حزيران / يونيو 2023 - 11:18
إيمينيم

أعلنت ابنة المغني العالمي "إيمينيم" عن دخولها القفص الذهبي وذلك من خلال مشاركتها مجموعة من الصور عبر مواقع التواصل الاجتماعي من حفل الزفاف.

تفاصيل حفل زفاف ابنة إيمينيم
 

أقامت ابنة النجم العالمي "ايمينيم" بالتبني حفل زفاف بسيط بحضور مجموعة من الأشخاص اقتصرت على الأهل والاصدقاء خلال هذا الاسبوع، حيث شاركت مجموعة كبيرة من صور حفل الزفاف عبر مواقع التواصل الاجتماعي "انستغرام".
 

وبالرغم من عدم ظهور النجم العالمي "إيمينيم" الى جانب ابنته آلاينا ماري سكوت بالتبني في الصور، إلا أن شقيقتها وابنة ايمينيم البيولوجية هيلي جيد كانت متواجدة الى جانب شقيقتها، كما انها كانت وصيفة الشرف لها خلال حفل الزفاف.
 

وعلّقت الاينا على صور حفل زفافها بقولها: "أحد أفضل ايام حياتي ففي هذه الحياة والحياة القادمة ستجد روحي هي روحك دائماً".

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ايمينيم وبناته 

يشار بأن النجم العالمي "ايمينيم" قام بتبنّي سكوت عندما كانت طفلة صغيرة حيث ان والدتها البيولوجية وهي شقيقة زوجة النجم العالمي، توفّيت وهي صغيرة في السن.

والجدير بالذكر أن النجم العالمي إيمينيم كان متزوجًا من كيمبرلي آن سكوت"، وتزوج الثنائي مرتين وبعد انتهاء الزيجة الثانية لهما اتفقها على تقاسم حضانة ابنتهما هايلي.

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واللافت ان النجم العالمي كان الوصي القانوني على أخيه غير الشقيق "ناثان"، وتبنى إيمينيم فتاتين هما ألينا من مواليد 1993، و"ويتني" من مواليد 2002.

 

 

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