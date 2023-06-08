نجوم ومشاهير عرب صدموا الجمهور وأعلنوا عن مثليتهم الجنسية.. نجم ستار أكاديمي أبرزهم

تجرأ عدد من النجوم والمشاهير في السنوات الأخيرة على إعلان شذوذهم ومثليتهم الجنسية بطريقة صادمة بعدما كان من المستحيل التطرق إلى هذه المواضيع.

وأثار هؤلاء النجوم الكثير من الجدل وضجة كبيرة حولهم، فيما طالب عدد كبير من الجمهور بمقاطتعتهم ومحاكمتهم ورفض التعامل معهم حتى لا تنتشر الظاهرة.

نجوم ومشاهير عرب أعلنوا مثليتهم:

عمر الشريف

في عام 2013 قرر عمر الشريف وهو حفيد الفنان الراحل عمر الشريف الخروج بتسجيل صوتي والإعلان عن مثليته بشكل رسمي، ويثير الفنان الشاب الجدل حوله بين فترة وأخرى بسبب ارتدائه ملابس مثيرة للجدل واتخاذه وضعيات جريئة.

حامد سنو

عادة ما تثير فرقة مشروع ليلى الكثير من الجدل حولها بسبب تناولها مواضيع تتعلق بعبادة الشيطان والمثلية في اغانيها، ولم يتوقف الأمر هنا حيث صدم المغني الرئيسي في الفرقة حامد سنو الجمهور بعد إعلانه عن مثليته بشكل رسمي.

أمين الجمال

هو فنان مصري شاب شارك في مسلسل Prison Break، لم يتردد الجمال أبدًا بالإعلان عن مثليته وأكد أنه ليس لديه أي مشكلة في الكشف عن ميوله.



الفنان اللبناني نيكولا شلهوب

لم تتوقف جرأة نيكولا على الإعلان عن مثليته الجنسية، بل وصل الأمر لإعلانه زواجه رسميًا من رجل إسباني اسمه خافيير كول، وظهر نيكولا في اكثر من لقاء متحدثًا عن ميوله دون أي حرج.

الفنان السعودي عبدالله الدوسري:

صدم الشاب السعودي عبدالله الدوسري الذي شارك في برنامج المواهب ستار أكاديمي الجمهور العربي والسعودي بشكل خاص بعد إعلانه مثليته الجنسية.

وبعدها بفترة اعلن الدوسري عن زواجها من حبيبه البريطاني حيث يقيم في لندن، وبعد عام من الزواج أعلن عن انفصالهما.



الفنان المغربي فيصل عزيزي

أثار الفنان المغربي فيصل عزيزي الكثير من الجدل وتعرض للهجوم بعد إعلانه مثليته بشكل رسمي.

المخرج عبدالله الطايع:

أثار المخرج المغربي عبدالله الطايع الكثير من الجدل بعد إعلانه عن مثليته الجنسية، وجاء إعلانه عن شذوذه قبل عرض فيلمه "جيش التحية" الذي يروي سيرته الذاتية في مهرجان السينما بطنجة الذي اقيم عام 2014.



داليا فرغلي

اطلقت على نفسها لقب أكثر مثلية مكروهة في مصر، واعلنت عن مثليتها الجنسية لتصبح واحدة من مشاهير السوشال ميديا.



عمر قاضي

أعلن الكاتب والاستعراضي العراقي عمر قاضي بشكل صادم عن مثليته الجنسية، وقال عن نفسه "مسلم مثلي وفخور" وإنه يشعر بالسعادة عندما يرتدي ملابس نسائية.

هاز سليمان

هو فنان لبناني أمريكي، اعلن عن مثليته الجنسية وهو بسن المراهقة، حيث كان بعمر الـ 14 عامًا، وشارك في عدد من الأعمال في أمريكا.