ابنة شيرين عبد الوهاب تخطف الأنظار وتستعرض موهبتها بالرقص..(فيديو)

بكل فخر وحب، شاركت الفنانة شيرين عبد الوهاب مقطع فيديو عبر حسابها على إنستغرام، ظهرت فيه ابنتها الكبرى مريم وهي تستعرض موهبتها بالرقص على إحدى أغنيات والدتها من ألبومها الأخير، وتفاعل الجمهور مع المقطع بشكل لافت وعبروا عن إعجابهم بجمالها وخفة ظلّها.

وقامت مريم بأداء الحركات الراقصة ببراعة على أنغام أغنية والدتها "زمان" من ألبوم "نساي" وحصدت أكثر من مليون مشاهدة، مما دفع الجمهور لتشجيعها على تنمية موهبتها متمنيين لها الخير والنجاح في مستقبلها، واكتفت شيرين بالتعليق على الفيديو بكلمة واحدة عبرت فيها عن مكانة ابنتها بالنسبة لها وقالت: "أميرتي".

وبعد أن حققت شيرين نجاحًا باهرًا من خلال ألبومها الأخير "نسّاي"، شاركت خلال موسم رمضان 2019 بغناء شارة مسلسل "خمسة ونص" وطرحت أول أغانيها باللهجة اللبنانية بعنوان "يا بتفكر يا بتحس"، والتي حققت أيضًا نجاحًا وطالبها الجمهور بغناء المزيد من الأغاني اللبنانية.

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