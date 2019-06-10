شاهدوا بالفيديو: كيف قام أحمد السقا بإحراج عمرو أديب على الهواء!

استفز الإعلامي عمرو أديب ضيفه الفنان المصري أحمد السقا، وذلك خلال إحدى حلقات برنامج "الحكاية"، وذلك بعدما طلب منه أن يثبت أنه لا زال يمتلك لياقة بدنية ويمارس التمارين الرياضية، ليرد عليه الأخير ويقوم بعمل تمرين الضغط على الهواء مباشرة.

وقال السقا لعمرو أديب بكل ثقة أنه بالتأكيد لا يزال يمارس التمارين الرياضية ولا يستطيع العيش بدونها، وعندما بدأ بتمرين الضغط أحرج عمرو أديب قائلًا له: "لما تتعب من العد قولي"، وعندما حان دور أديب لأداء التحدي انسحب بحجة أنه لا يريد أن يعقده بسبب لياقته العالية.

وكان أحمد السقا قد تحدث خلال اللقاء عن آخر أعماله "ولد الغلابة" الذي خاض به السباق الرمضاني لعام 2019، مؤكدًا أن الهدف من العمل هو القضاء على ظاهرة المخدرات في مصر وعلق قائلًا: "سعيد أن الله جعلني أحد الأسباب أن نقضي على هذه القصة في مصر" .

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