ابنة هيفاء وهبي تبهر متابعيها في أحدث ظهور لها

شاركت زينب فياض ابنة النجمة اللبنانية هيفاء وهبي، متابعيها صورة جديدة لها، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات (إنستغرام).

وخطفت زينب انظار متابعيها بإطلالة جذابة مرتدية فستان أنيق باللون الابيض، وتركت شعرها البني منسدلًا على ظهرها بطريقة انسيابية ناعمة، كما اعتمدت مكياج ناعم زاد من جمال إطلالتها.

يذكر أن العلاقة بين النجمة اللبنانية هيفاء وهبي وإبنتها الوحيدة زينب نصر فياض ليست على ما يرام، حيث أصبحت الابنة تنتقم من والدتها بطريقة غير مباشرة بكسب تعاطف جمهورها إليها لتأخذ بثأرها منها بعد أن تركتها في طفولتها.



وأصبحت زينب تنشر من وقت لآخر صورا وفيديوهات لها ولبناتها، حفيدات هيفاء، لكي تؤكد أن النجمة اللبنانية لديها ابنة وأحفاد في الوقت الذي تتمنى الأخيرة فيه تكوين أسرة، على حد قولها.