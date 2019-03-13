ابنة هيفاء وهبي توجه لها هذه الرسالة قبيل عيد الأم

نشرت زينب فياض ابنة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي رسالة بطريقة غير مباشرة عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي (انستجرام ).

وكتبت زينب : (في إمهات حرام فيهم كلمة أم لأن كلمة الأم بحد ذاتها مسؤولية حرام ونعمة من ربنا حرام تقال لنساء أنجبوا فقط )، حسب موقع صدى البلد.

وأضافت: (اللي عندو أم بكل ما تحمل الكلمة من مشاعر الأمومة ..ما يتأخر لحظة يقدسها بروحه اذا طلبت).

يذكر أن هيفاء وهبي لم تلتق ابنتها زينب أكثر من ٢٠ عاما حيث تركتها من أجل الفن بعد أن اشترط زوجها منعها من رؤية ابنتها إذ اتجهت للغناء.