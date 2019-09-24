احتفال صناع "الفيل الأزرق2" بعد تخطي 100 مليون جنيه كأعلى إيرادات في تاريخ السينما المصرية

تعبيرًا عن الفرحة بالانجاز والنجاح الباهر، احتفل صناع فيلم "الفيل الأزرق2" بتخطي حاجز الـ100 مليون جنيه إيرادات، ليصبح الفيلم الأعلى إيرادًا في تاريخ السينما المصرية والعربية.

وكان أول المحتفلين بالتأكيد هو الفنان المصري صاحب الروح المرحة والكاريزما المميزة كريم عبد العزيز، حيث قام بمشاركة صورة البوستر الدعائي للفيلم عبر حساباته على مواقع التواصل وعلق قائلًا: "100 مليون شكرًا لجمهور "الفيل الأزرق2" أعلى إيراد في تاريخ السينما المصرية".

كما شاركه في الاحتفال كاتب الفيلم أحمد مراد، ونشر أيضًا صورة الفيلم عبر حسابه على إنستغرام وترك تعليقًا قال فيه: "شكرًا للجمهور أول فيلم مصري يتخطى حاجز 100 مليون جنيه إيرادات"، وهو ما يعادل 6 مليون دولار وأكثر".

وكان النجم كريم عبد العزيز قد كشف خلال مقابلة تلفزيونية مؤخرًا عن نية فريق العمل الخاص بفيلم "الفيل الأزرق" بإنتاج جزء ثالث، خاصة بعد الإقبال والإيرادات العالية التي حققها العمل بعد عرضه في دور السينما في عدد من الدول العربية.

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