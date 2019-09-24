عبير شمس الدين تهاجم أحلام و تصفها بهذا الوصف!!

تعرضّت الفنانة أحلام لبعض للانتقادات بعد عرض الحلقة الاولى من برنامج The voice في موسمه الخامس، بسبب تعليقاتها وتصرفاتها المبالغ فيها ولكن كان اجرأها الهجوم الذي شنته الممثلة السّورية عبير شمس الدين عليها من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.

وأعربت شمس الدين عن استيائها من تعامل أحلام مع المشتركين السوريين في البرنامج وكتبت: )يبدو كأنّ لدى أحلام مشكلة مع الشباب السوريين الحلوين.. كأن ما ظبط معها ولا سوري قبل.. معقول هذا هو السبب الذي يدفعها إلى أن تقلب وجهها فيهم)، حسب موقع دنيا الوطن.

واضافت بوصف غير لائق: (شو هل...)، مستعينة بإيموجي (البقرة).

من جهتها، التزمت أحلام الصمت تجاه تعليق شمس الدين ولم ترد عليها حتى اللحظة، ولكن جمهورها لم يسكت بل قام بإهانة شمس الدين من خلال تعليقات دافع من خلالها عن أحلام وانتقد شمس الدين بقسوة.



