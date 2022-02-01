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احلام وداليا مبارك تجتمعان في "سعودي آيدول".. وهؤلاء الرجال المرشحين للجنة التحكيم

منشور 01 شباط / فبراير 2022 - 07:57
أحلام وداليا مبارك
أحلام وداليا مبارك

بدأت تحضيرات برنامج  "سعودي آيدول" على قدم وساق قبل أشهر قليلة منذ إعلان قناة MBC الاخبار لجمهورها السعودي.

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وأعلنت قناة MBC بدء  التحضير لبرنامج المواهب الجديد في شهر نوفمر العام الماضي، ومنذ ذلك الحين بدأت التساؤلات حول أعضاء لجنة التحكيم المشاركين في العمل ورشح الكثيرون أسماء نجوم عرب معروفين أمثال الفنانة السورية أصالة نصري والفنانة الإماراتية أحلام.

وكشفت قناة MBC الستار عن أعضاء لجنة التحكيم المختارين ومنهم الفنانة السعودية داليا مبارك وأحلام الشامسي، ولم يكشف بعد عن اسم الفنان الذي سيشارك في لجنة التحكيم مع طرح ثلاثة أسماء هم: "عايض يوسف، وراشد الماجد، وماجد المهندس.

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وتأتي النسخة السعودية من برنامج المواهب بعد نجاح النسخة العراقية التي ضمت في لجنة التحكيم كل من: رحمة رياض، وحاتم العراقي، ويوسف نبيل.
 

كلمات دالة:أحلامداليا مباركنجومفنسعودي آيدول

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