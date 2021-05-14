داليا مبارك تُرزق بطفلتها وتشارك الصُورة الاولى..واسم الطفلة يعرضها لإنتقادات!

رُزقت الفنانة السعودية داليا مبارك خلال أول أيام عيد الفطر بطفلتها الثانية من زوجها ذو الجنسية الأمريكية الهيم ستاركس_لي .

الفنانة السعودية شاركت الصُورة الأولى للطفلة والتي كانت عبارة عن يدها الصغيرة وعلقت بـ "الحمد الله"، ومن بعدها تم تداول إسم الطفلة والذي تبين أنه "جاز" المأخوذ من القاموس الأمريكي والمستوحى من موسيقى الجاز العالمية. الجمهور بدوره انتقد داليا على إسم طفلتها واعتبر الأغلب أن الإسم لا يليق بالفتاة وأنه مناسب إذا ما كان الطفل ذكر.

داليا ردت بدورها أن "جاز" اسم فتاة بالأصل وله معنى وسبب التسمية يعود إلى العائلة ككل والتي تُحب موسيقى الجاز، كما أنها تابعت أن الإسم ربما يكون مواكباً لما قد يظهر عليها في المستقبل من ميولٍ فنية، خاصةً أن ابنتها الكبرى "لي لي سمر" لديها ميول فنية على الرغم من أنها ما تزال طفلة.

داليا مبارك وبلقيس فتحي

من جهة أخرى، كانت داليا قد أطلت في برنامج "سواليف رمضانية" وتطرق الحديث خلال اللقاء إلى موضوع طلاق زميلتها الفنانة اليمنية بلقيس فتحي ورفعها قضية خلع على زوجها رجل الأعمال الإماراتي سلطان بن عبداللطيف علي، إلا أن الرد كان صراماً من مبارك التي علقت بـ "أول شي أوجهلها تحية، فلا تربطني ببلقيس أي علاقة وأنا لست بمكان لأتكلم عن زميل أو زميلة أنا طالعة معاكم عشان أتكلم عن شغلي، عن فني، عن أعمالي الجاية، مو عشان أتكلم عن أي تجربة لأي زميل."...وتابعت: "أكيد أتمنالها كل التفويق وأتمنالها النجاح وأي قرار تاخدا في حياتها الله يوفقها في حياتها، والخيرة فيما يختاره الله، مو نهاية العالم".

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