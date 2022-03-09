اصدار مسلسل درامي مقتبس من مذكرات عمر الشريف.. وتفاصيل ستعرض لأول مرة

وقّع نجل النجم المصري الراحل عمر الشريف والنجمة فاتن حمامة "طارق"، عقدأ مع الروائي المصري هيثم دبور والذي حصل على حقوق تحويل مذكّرات النجم الراحل إلى مسلسل درامي.

تفاصيل المسلسل الدرامي الجديد المقتبس من مذّكرات عمر الشريف

نشر الروائي المصري "هيثم دبور" بيان له عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" أعلن فيه عن نيته تحويل مذكّرات الفنان الراحل إلى مسلسل درامي.

وقال هيثم في البيان: "لقد حصلت على حقوق تحويل مذكّرات النجم عمر الشريف إلى مسلسل درامي مصري، وذلك بعد ان وقعّت العقد مع طارق عمر الشريف وهو نجل كل من عمر الشريف وفاتن حمامة".

وأضاف هيثم في البيان: "كان الفنان الراحل قد ذكر في مذكّراته تفاصيل صعوده إلى هوليوود واحترافه المسرح بالاضافة الى تفاصيل أخرى لم تُعرض على الاعلام العربي ولم يتم الكشف عنها خلال وقت سابق، وأنا أؤكد بأن المذكرات تمتاز بالجراة والصدق وهو يسعى لظهورها للشاشة".

رأي طارق نجل الراحل في المسلسل

أبدى نجل النجم الراحل والفنانة فاتن حمامة حماسه الشديد لرؤية مذكّرات والده في عمل فني كبير، وذلك من خلال انتاج سيليق بذكراه ومكانته التاريخية في السينما على حد تعبيره

نبذة عن الراحل عمر الشريف

اشتُهر النجم المصري الراحل في الفيلم العالمي "لورانس العرب" والذي حصل من خلاله على العديد من الجوائز منها ثلاثة جوائز جولدن غلوب وترشيح للاوسكار عن دوره في هذا الفيلم.

تزوج من النجمة الراحلة فاتن حمامة وأنجب منها ابنه طارق ولكنهما انفصلا بسبب انشغال عمر الدائم في اعماله ونجاحاته فلم تتحمل فاتن حمامة هذا الاهمال.

توفي النجم في 10 يوليو عام 2015 عن عمر يناهز 83 عاما.