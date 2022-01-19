وفاة حفيد عمر الشريف بحادث سير..والحقيقة يكشفها بنفسه!

انتشرت شائعات تفيد وفاة عمر الشريف جونيور، حفيد الفنان الراحل عمر لشريف والفنانة الراجلة فاتن حمامة، إثر تعرضه لحادث سيارة مروع.

وبعد تداول هذه الأخبار المأساوية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، سارع عمر الشريف جونيور لنفي ما تردد وتكذيب الشائعات مؤكدً أنه في حالة جيدة، ونشر لقطة لشاشة للشائعة المرفقة بسورة لحادث سير عبر خاصية "إنستغرام ستوري"، وكتب: " كل الاخبار المتداولة بشأن وفاتي في حادث سيارة، هي أخبار كاذبة ليس لها أساس من الصحة".





وأضاف:"آسف لإثارة استياء هؤلاء الـ817 شخص الذين اعجبوا بالفيديو، لكن هذا الخبر كاذب كما جميع التقارير الأخرى حول وفاتي".

عمر جونيور حفيد عمر الشريف

يذكر أن عمر جونيور ولد عام 1983 لأب مسلسل وأم يهودية، فهو ابن طارق ثمرة زواج عمر الشريف وفاتن حمامة وأول حفيد لهما، عاش برفقة جده في مصر، وغادر ور انتهاء مراسم وفاة جده بعدما وجهت لها انتقادات لاذعة على خلفية فضائح أخلاقية.

ولقد شارك عمر في العديد من الأعمال الفنية من بينها فيلم "المسافر" و"حسن ومرقص" إلى جانب جده الفنان الراحل عمر الشريف، بالإضافة إلى مشاركته في مسلسل "وجه القمر" عام 2000.

والجدير بالذكر أن عمر حصل على درجة الماجستير في السياسة المقارنة من كلية لندن للاقتصاد، ودرس الفنون المسرحية في معهد لي سترابيرج.