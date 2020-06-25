الإعلامية السعودية ريم النجم تثير قلق الجمهور بعد كشفها عن مرضها: "بكيت من الألم"!

قررت الإعلامية السعودية ريم النجم أن تكشف للجمهور عن معاناتها مع المرض للمرة الأولى، وذلك من خلال مقطع فيديو تحدثت خلاله عن الأمر عبر حسابها على سناب شات.

وقالت النجم في مقطع الفيديو الذي نشرته عبر سناب شات أنها تعاني من المرض منذ أكثر من عام، مشيرة إلى أنها خضعت لعملية جراحية، وحتى هذه اللحظة لم يلتئم الجرح وهو ما تسبب لها بالألم وزاد معاناتها أضعافًا، بالإضافة إلى أن الأطباء لم يتمكنوا من معرفة السبب وراء مرضها الذي لم تكشف عن اسمه.

وتابعت: " الطبيب أدخلني غرفة العمليات مباشرة عندما ذهبت إليه قبل يومين وكان جسدي منتفخا جراء العملية.. أمس بكيت بُكى من الألم.. أتكلم معاكم وأنا قاعدة بتألم لأن الجرح قاعد يلتهب وما راضي يلتئم".

وأضافت: "أنا من النوع الذي يكابر إلا أني هذه المرة قررت الحديث عن مرضي لأن هناك بعض العقول تفهم الأمور بشكل خاطئ.. لما طلعوا علي إشاعة إني ميتة كنت أعاني من نفس الموضوع وعملت عملية وأنا ساكتة ما تكلمت لأني كنت أريد أطلع لما أكون زينة".



يشار إلى أن ريم النجم لاحقتها شائعات الوفاة آواخر فبراير الماضي، وظل الأمر متداولًا حتى خرجت بنفسها ونفت الشائعة في وقتها مؤكدة أنها بخير وصحتها جيدة.

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