الإعلان عن نسخة رعب من فيلم "سندريلا".. من ستكون الشخصية الشريرة فيه؟

كشفت العديد من المصادر الإعلامية والمعنية بأخبار الفن والمشاهير عن استعداد منصة "ديزني" لإصدار نسخة جديدة من فيلم سندريلا لكن بقالب مختلف وصادم حيث من المقرر أن تكون النسخة من فئة الرعب.

تفاصيل فيلم سندريلا الجديد "النسخة المرعبة"

تناقلت العديد من المواقع والصفحات الفنية ان منصة ديزني تفكر بشكل فعلي العمل على اصدار نسخة رعب عن فيلم الانيميشن "سندريلا" والذي سيكون نسخة مختلفة تمامًا من الفكرة الأساسية للفيلم.



ولم تكشف المصادر الاعلامية أي تفاصيل أخرى حول موعد الاصدار أو النجوم المشاركين في الفيلم والذين سيؤدون الشخصيّات لكنّها طرحت الفكرة على الجمهور.



وطرح الجمهور تساؤلات كثيرة حول ما ستكون القصة الفعليّة التي ستدور حولها فيلم الرعب "سندريلا" ومن سيكون الشخصية المرعبة في الفيلم، وكيف يمكن تناول العمل الذي ينتمي إلى الرومانسية بطريقة مرعبة.

شخصية سندريلا هي الشريرة

أثار الجمهور شائعات كثيرة حول القصة التي ستدور عليها الفيلم، حيث تكهّن العديد منهم بأن قصة الفيلم ستدور حول الروح الشريرة لشخصيّة سندريلا والتي تعود من اجل الانتقام من الذين قاموا بإيذائها.



أما القسم الآخر فقد أكّد بأن زوجة أبيها هي ستبقى الشخصيّة الشريرة في الفيلم ولكن مع تفاصيل مرعبة وإضافة تفاصيل تساعد على تغيير الفكرة الرئيسية من العمل.

في المقابل رفض الكثير من الجمهور تحويل العمل إلى رعب لا سيما أن قصته ثابته منذ سنوات.