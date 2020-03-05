الشاذ بيلي بورتر بشخصية الجنية في فيلم سندريلا.. "السحر ليس له جنس"!

دائمًا ما يثير المغني والممثل الأمريكي "بيلي بورتر" الجدل بإطلالاته الغريبة التي تدمج بين الأزياء الأنثوية والرجالية، والتي تتميَّز بتصاميمها المميزة وألوانها الفاقعة المثيرة.

وبعيدًا عن إطلالاته، يستعد الشاذ جنسيًا "بيلي بورتر" للعب دور الجنية الأم في النسخة الحيَّة الجديدة من فيلم "سندريلا"، حيث يُقال أنه يوَّد أن تكون "بلا جنس"، حيث يرى أن السحر ليس له علاقة بجنس الشخصية، وصرَّح خلال لقاء له مع CBS: ""أثر ذلك فيَّ عندما كنت في موقع التصوير الأسبوع الماضي.. كم كان عميقًا أن ألعب دور العرابة الخيالية التي يطلقون عليها اسم "فاب جي"."







وأضاف: "السحر ليس له جنس. نحن نقدم هذه الشخصية بلا جنس ، على الأقل هذا ما ألعبه. إنها قوية حقًا.

لكن لا يبدو "بورتر" خائف من ردود الفعل المحافظة المحتملة التي يمكن أن يجذبها هذا الدور الرائد، وقال: "هذا كلاسيكي، وهذه حكاية كلاسيكية لجيل جديد. أعتقد أن الجيل الجديد جاهز حقًا. الأطفال جاهزون. البالغون هم من يبطئون الأمور."

وانتشرت أخبار انضمام "بورتر" إلى طاقم عمل فيلم سندريلا في شهر أكتوبر الماضي، إلى جانب النجمة الكوبية "كاميلا كابيو" التي ستلعب دور "سندريلا"، والممثلة "إنديانا مينزل" بدور زوجة والدها الشريرة.

ومن المقرر عرض الفيلم في شهر فبراير العام القادم 2021.