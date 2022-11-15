الجمهور مستاء من إطلالة مايان السيد في مهرجان القاهرة السينمائي

نشرت الفنانة الشابة مايان السيد،عدة صور جديدة من إطلالتها في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي ،عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي (إنستغرام).

وكتبت مايان معلقة من خلال صورها:(فستان مميز لمناسبة مميزة من حفل افتتاح الدورة 44 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي ، وهو الأول لي على الإطلاق).

الا ان الفنانة الشابة تعرضت لموجة من الانتقادات بسبب فستانها الذي ارتدته وجاءت تعليقات المتابعين كالتالي: (لو بدون الشباك أرقى، الفستان المرة دي مش لايق عليكي، الفستان أكبر من سنك مش حلو عليكي و غيرها.

وانطلقت فعاليات الدورة الرابعة و الأربعين لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، مساء الأحد، على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، وتستمر حتى يوم الثلاثاء الموافق 22 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.