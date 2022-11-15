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الجمهور مستاء من إطلالة مايان السيد في مهرجان القاهرة السينمائي

سهير العابد

سهير العابد

منشور 15 تِشْرِين الثَّانِي / نوفمبر 2022 - 04:39
مايان السيد
مايان السيد

نشرت الفنانة الشابة مايان السيد،عدة صور جديدة من إطلالتها في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي ،عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي (إنستغرام).

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وكتبت مايان معلقة من خلال صورها:(فستان مميز لمناسبة  مميزة من حفل افتتاح الدورة 44 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي ، وهو الأول لي على الإطلاق).

الا ان الفنانة الشابة تعرضت لموجة من الانتقادات بسبب فستانها الذي ارتدته وجاءت تعليقات المتابعين كالتالي: (لو بدون الشباك أرقى،  الفستان المرة دي مش لايق عليكي، الفستان أكبر من سنك مش حلو عليكي و غيرها.

وانطلقت فعاليات الدورة الرابعة و الأربعين لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، مساء الأحد، على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، وتستمر حتى يوم الثلاثاء الموافق 22 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

كلمات دالة:مايان السيد

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