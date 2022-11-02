مصطفى قمر يعلق على ارتباط ابنه بمايان السيد

نفى المطرب مصطفى قمر خبر ارتباط ابنه تيام مصطفى قمر بالفنانة الشابه مايان السيد، بعد ظهورهم الأخير معا.

وقال الفنان مصطفى قمر عبر برنامج ( et بالعربي): (كل الكلام ده كلام فارغ وإشاعات ، تيم يتعامل مع كل صديقاته في الوسط الفني على أنهم أخواته).

يذكر أن آخر أعمال تيام مصطفى قمر مسلسل (دوبامين) من تأليف محمد جلال وإخراج رؤوف عبد العزيز وبطولة ريم مصطفى، محمد كيلاني، باسل الزارو.

بدورها احتفلت الفنانة مايان السيد بالعرض الاول لفيلم (هاشتاج جوزني). وفيلم (هاشتاج جوزني) من تأليف محمد سمير مبروك، وإخراج عصام نصار، وبطولة كل من أمير المصري ومايان السيد، بيومي فؤاد ، صابرين، دينا وإسلام إبراهيم وريهام الشنواني.