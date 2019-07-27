الجمهور يهاجم منة فضالي: (أستاذ فاروق الفشاوي اتوفي النهاردة!)

أثارت الفنانة الشابة منة فضالي غضب جمهورها ومتابعي حسابها على موقع الصور الشهير (إنستجرام) .

حيث نشرت الفنانة منة فضالي صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي علي موقع الصور والفيديوهات (إنستجرام) بالمايوه أثناء قضائها رحلتها الصيفية، وهو ما أغضب جمهورها و علق البعض قائلين:( طب اصبري شوية ..أستاذ فاروق الفشاوي اتوفي النهاردة)

وقالت إحدى متابعات منة فضالي : (منه هو انتي مش زعلانه علي الراجل اللي مات ده انتي حتي يا شيخه كنتي عامله بنته في مسلسل قاتل بلا أجر اللي مزعلني انك نزلتي البوست بتاعه وبعدها نزلتي صورتك)، حسب موقع الموجز .

وكانت الفنانة قد نعت الفنان فاروق الفيشاوي بكلمات مؤثرة، وأعقبت ذلك بنشرها لصورتها بالمايوه وهو الأمر الذي لم يتقبله الجمهور.