الخلاف يشتعل بين أمل الأنصاري وفوز الفهد.. وتوتا سوشي سبب الخلاف

اشتعلت الخلافات بين الفاشونيستا السعودية أمل الأنصاري والفاشونيستا الكويتية فوز الفهد وصديقتها نورة العميري بعدما قامت الأخيرتين بتوجيه هجوم مبطن على شقيقة الأولى فاطمة الأنصاري وزوجها يعقوب بو شهري.

وتوجَّهت أمل الأنصاري غبر حسابها على تطبيق "سناب شات" للرد على هجوم العميري والفهد، وقالت: " مدري مين حاط أنه أنا بعته مسج اعتذر.. أنا ما أعتذر من أحد.. أنا لما أقول الكلمة أعنيها.. ولما أنا أرد على أحد أرد وأنا قاصدة شو أقول".

وأشارت الأنصاري إلى أنها سكتت مرة ومرتين، لكنها لن تلتزم الصمت بشأن الإهانة الأخيرة، وأكَّدت أنها وشقيقاتها يمتنعن الحديث عن مشاكلهن قائلة: "الموضوع وصل حده كل مرة تلطيش تلطيش.. ترى نحنا نعدي بمزاجنا.. ونحنا ناس ما نحب القيل والقال، ولا فاضين حق سخافات السوشال ميديا.. بس خلاص.. يا وجه استح"

وبيَّنت الأنصاري أن لا مشكلة شخصية تجمعها بالعميري والفهد، وقالت: "صدر خطأ من شخص مرة أولى نمشيه مرة ثانيه نمشيه، بس مو كل مرة تسلم الجرة، لما الواحد ينغلط عليه دون سبب، ولما الواحد ينغلط عليه وأساسا مافي مشكلة شخصية معه، أنت يا شخص اللي قاعد تبرر على الطالع والنازل على ماس قعدت معهم وأكلت وشربت".

واستهجنت الأنصاري حركة الصديقتين وخاصة أنهن دخلن بيتها وتعرفن على عائلتها ولم تكن هناك مشكلة في الأساس كي تقطعا علاقتهم بها وبشقيقاتها.

أساس خلاف بنات الأنصاري وفوز الفهد ونورة العميري

وقد اشتعل الخلاف بعد ظهور فوز الفهد في مقطع فيديو وتحدثها عن مطعم "سوشي توتا" مُشيرةً إلى أنه يذكرها ببعض الأشخاص وسفراتها، وقد تكهن البعض أنها تُشير إلى سفرة جمعتها ببنات الأنصاري، وقالت: "شكرًا توتا سوشي ذكرتوني بكل الذكريات واعطوتيوني كل الأسباب يلي انا كنت شاكة فيها طلعت كل قراراتي صح وما ارافق ولا وحدة فيهم (بنات الأنصاري)".

ويجدر الإشارة إلى أن لقب "توتا" تعرف فيه فاطمة الأنصاري، التي عقدت قرانها من نجم السوشيال ميديا يعقوب بوشهري.

من جهة أخرى، ربط رواد مواقع التواصل الاجتماعي الخلاف القائم بين الفهد وبنات الأنصاري بسبب شباب الكويت، إذ أن هديل الأنصاري وشقيقتها فاطمة كُن قد تعرفن على أزواجهن الحاليين من خلال فوز الفهد ونورة العميري اللواتي ربطتهن علاقة صداقة مع الفنان الكويتي عيسى المرزوق والذي تزوج هديل، ومشهور السوشال ميديا يعقوب بو شهري والذي تزوج فاطمة الانصاري مؤخراً.

زواج فاطمة الأنصاري ويعقوب بوشهري

يذكر أن الثنائي عقدا قرانهما في في حفل اقتصر على عائلة العروسين والأصدقاء، حيث نشرت شقيقة الانصاري فيديو من حفل عقد القران، من جانبه نشر بوشهري عبر حسابه الخاص في إنستغرام صورة من عقد القران. وعلق عليها: "الحمد لله الذي بنعمته تتمّ الصالحات تم بفضل الله وتوفيقه في يوم الاربعاء 14-7-2021 عقد قراني بمن شاء ربي أن تكون نصيباً لي." وأضاف: "اللهم إجعلها لي كما أُحب واجعلني لها كما تُحب واجعلنا جميعاً كما تُحب وترضى سائلاً المولى عز وجل لي ولكم التوفيق".