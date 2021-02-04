"برغر الذهب" يُحرج السعودية أمل الأنصاري.. انتظرته على أحر من الجمر

اثارت خبيرة المكياج والفاشينيستا السعودية أمل الأنصاري جدلًا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشرها مقطع فيديو وثقت فيه تناولها وجبة "برغر" المغطى بالذهب عيار 24 قيراط.

وقالت أمل في مقطع الفيديو الذي نشرته عبر حسابها الرسمي على تطبيق "سناب شات" خلال تغطيتها الإعلامية لأحد المطاعم التي تبيع برغر الذهب: "أنتظر البرغر عل أحر من الجمر، اليوم سأتناول البرغر المغطى بالذهب، هذا ما أتيت لأجله".

وبعد تناول البرغر صورت أمل يدها والذهب قد غطى أصابعها وهو ما عرضها للانتقادات كثيرة من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتبت إحدى مستخدمي تطبيق "إنستغرام": "اتقوا الله في أنفسكم،، و اشكروا النعمة بحقها واتعظوا بغيركم فإن النعمة زوالة،، انظروا الى العالم من حولكم يأكل بعضه بعضًا،، يا أهل البلد الكرام خذوا على أيدي سفهاؤكم ف حين تغرق السفينة ستغرق بكم جميعًا، اللهم احفظ بلاد المسلمين".

وكتبت مستخدمة أخرى: "لا يجماعه لا كافي كلش كافي نعمة الله هاذي وان كان ذهب ليش هالبهرجه والاستعراض ناس ميته جوع بالمخيمات شهالاستخفاف بمشاعر البشر".

وعلى صعيد آخر كانت أعلنت أمل الأنصاري طلاقها على حسابها الخاص مؤكدة ان الطلاق حصل منذ 10 سنوات.

وقالت: "تزوجت وأنا صغيرة وما طولت وانفصلت بعد تقريبًا 3 سنوات والحمد لله على كل حال اللهم لا اعتراض .. الحمد لله إني انفصلت والحمد لله على نعمة الانفصال والحمد لله إنه في شيئ موجود في الحياة إسمه الطلاق".

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