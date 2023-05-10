الدكتورة خلود تكشف عن معاناتها مع مرض في القلب.. وضرورة خضوعها لعملية جراحية

تعرضت نجمة السوشال ميديا الكويتية الدكتورة خلود قبل مدة لوعكة صحية تطلبت دخولها المستشفى وإجرائها عدد من الفحوصات.

الدكتورة خلود تكشف عن مشكلة صحية في القلب

بعد الوعكة الصحية التي تعرضت لها الدكتورة خلود، غابت لفترة طويلة عن جمهورها، وعادت اليوم لتكشف طبيعة مرضها حيث كشفت أنها مصابة بـ "كهرباء زائدة في القلب"، وأكدت أنها بحاجة لإجراء عملية جراحية تتطلب كي القلب، وشرحت تفاصيل العملية حيث يتم مد انبوب من الفخذ إلى القلب للوصول إلى المنطقة التي بحاجة للكي مما قد يساعدها على التحسن

وطلبت الفاشنيستا الكويتية من أي شخص أصيب بهذا المرض او أجرى العملية الجراحية أن يخبرها بالتفاصل ومساعدتها في معرفة طبيعة مرضها.

وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع الخبر داعين لها بالسلامة والصحة.

الدكتورة خلود تتعرض لوعكة صحية

في وقت سابق أعلنت الفاشنيتا الكويتية أنها وصلت للموت، وقالت إنها تعرضت لمشكلة لم تعرف طبيعتها حيث بدأت نبضات قلبها بالتسارع حتى بدأت تهتز ويهتز رأسها بطريقة غريبة مما دفعها بالاتصال بزوجها المودل الأردني أمين الغباشي.

وأكدت انها صورت نفسها بالفديو لزوجها الذي سارع بطلب من العاملة المنزلية لديهم بطلب الإسعاف، وأكدت أن الأطباء والعاملين في المسنشفى شعروا بالصدمة الشديدة بسبب حالتها الصحية وانها تحسنت بعد تناولها عدد من الأدوية لتجري فحوصات حتى تتمكن من معرفة سبب ما حدث لها.