بينار دينيز ترقص بطريقة مثيرة احتفالاً بانتهاء مسلسل "القضاء" وتحتضن شريكها في العمل

أقامت الشركة المنتجة لمسلسل القضاء حفلة وداع لأبطال وفريق العمل وذلك بعد انتهاء الموسم الثاني منه وتحقيق الكثير من النجاح.

وبالرغم من تأكيد شركة الانتاج على وجود موسم ثالث، إلا ان الحفلة أقيمت بسبب انتهاء أدوار بعض الأبطال والنجوم في المسلسل ومنهم كان أورغانجي أوغلو.

بينار دينيز ترقص احتفالاً بانتهاء الموسم الثاني من مسلسل القضاء

تداول المتابعون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للنجمة "بينار ديينز" وهي ترقص بشكل مثير وهستيري خلال الحفلة التي اقامتها الشركة المنتجة.

ونال رقصها اعجاب العديد من المعجبين الذين أشادوا بمهاراتها المتعددة خاصة في الرقص بشكل مميّز ولافت، كما أشادوا بأدائها المميّز في مسلسل القضاء.

pinar deniz confirmed & accepted as the world's sexiest woman. pic.twitter.com/jQ9IhyK6A8 — eds. (@notforkoo) May 7, 2023

كما تناول الجمهور فيديو يوثق لحظة احتضان الفنانة التركية زميلها في العمل كان أورغانجي أوغلو بشكل حميمي، مشيدين بعلاقتهما سويًا.

🎥 | #KaanUrgancıoğlu and #PınarDeniz hugging each other after the final scene of this season of #Yargı. 🤍 pic.twitter.com/3ASI0mBYda — Yargı Update (@YargiUpdate) May 8, 2023

تفاصيل مسلسل القضاء

تدور احداث مسلسل القضاء حول العثور على جثة فتاة مجهولة في القمامة فيقوم وكيل النيابة والمحامية بالعمل على حلّ القضية، ثم يعثران على بطاقة خاصة لضابط في رتبة رفيعة فيصبح هو المتهم الاول بالقضية ويحاول الخروج منها.

والمسلسل من بطولة النجوم بينار دينيز وكان أورغانجي أوغلو، أوغور أصلان وزينب أتيلغان.