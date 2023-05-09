  1. الرئيسية
  2. ترفيه
  3. بينار دينيز ترقص بطريقة مثيرة احتفالاً بانتهاء مسلسل "القضاء" وتحتضن شريكها في العمل

بينار دينيز ترقص بطريقة مثيرة احتفالاً بانتهاء مسلسل "القضاء" وتحتضن شريكها في العمل

هيا أبو جبارة

هيا أبو جبارة

تاريخ النشر: 09 أيّار / مايو 2023 - 11:32
بينار دينيز
بينار دينيز

أقامت الشركة المنتجة لمسلسل القضاء حفلة وداع لأبطال وفريق العمل وذلك بعد انتهاء الموسم الثاني منه وتحقيق الكثير من النجاح.

اقرأ ايضاًبعد خطابها المؤثر في حفل الفراشة الذهبية.. بينار دينيز تتعرض للهجوم والسخريةبعد خطابها المؤثر في حفل الفراشة الذهبية.. بينار دينيز تتعرض للهجوم والسخرية

وبالرغم من تأكيد شركة الانتاج على وجود موسم ثالث، إلا ان الحفلة أقيمت بسبب انتهاء أدوار بعض الأبطال والنجوم في المسلسل ومنهم كان أورغانجي أوغلو.

بينار دينيز ترقص احتفالاً بانتهاء الموسم الثاني من  مسلسل القضاء

تداول المتابعون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للنجمة "بينار ديينز" وهي ترقص بشكل مثير وهستيري خلال الحفلة التي اقامتها الشركة المنتجة.

ونال رقصها اعجاب العديد من المعجبين الذين أشادوا بمهاراتها المتعددة خاصة في الرقص بشكل مميّز ولافت، كما أشادوا بأدائها المميّز في مسلسل القضاء.

كما تناول الجمهور فيديو يوثق لحظة احتضان الفنانة التركية زميلها في العمل كان أورغانجي أوغلو بشكل حميمي، مشيدين بعلاقتهما سويًا.

 

اقرأ ايضاًبعد خطابها المؤثر في حفل الفراشة الذهبية.. بينار دينيز تتعرض للهجوم والسخريةبعد الهجوم على سيزان ⁦‪اكسو‬⁩ بعد اساءتها لـ آدم وحواء.. هازال كايا وبينار دينيز يدعمونها

تفاصيل مسلسل القضاء

تدور احداث مسلسل القضاء حول العثور على جثة فتاة مجهولة في القمامة فيقوم وكيل النيابة والمحامية بالعمل على حلّ القضية، ثم يعثران على بطاقة خاصة لضابط في رتبة رفيعة فيصبح هو المتهم الاول بالقضية ويحاول الخروج منها.

والمسلسل من بطولة النجوم بينار دينيز وكان أورغانجي أوغلو، أوغور أصلان وزينب أتيلغان.

كلمات دالة:بينار دينيزأخبار المشاهيراعمال المشاهيراطلالات المشاهيراحتفالات المشاهيرمسلسل القضاء

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...