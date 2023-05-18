الذكاء الاصطناعي يجمع عمرو مصطفى وأم كلثوم

طرح الملحن والمغني المصري عمرو مصطفى أغنية جديدة من ألحانه باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي، أحيى من خلالها صوت الفنانة الراحلة أم كلثوم.

عمرو مصطفى يلجأ لتقنية الذكاء الاصطناعي

وتوجَّه عمرو مصطفى عبر حسابه في "إنستغرام" وشارك مقطع ترويجي قصير للأغنية، وكتب مشوقًا جمهوره: "على مدار 24 سنة قدمت عديد من الألحان لنجوم الوطن العربي.. ومؤخرًا مع تطور التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.. حبيت اسمع لو كوكب الشرق السيدة أم كلثوم غنت من ألحان عمرو مصطفى هيكون إيه الناتج".

ردود أفعال المتابعين

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع مقطع الفيديو، معربين عن سعادتهم وحماسهم لسماع الأغنية كاملة، فكتب أحدهم معلقًا: "يابن اللذينا عالفكرة والعظمة"، وعلَّق آخر: "يابن اللذينا عالفكرة والعظمة".

وأضاف آخر مشيدًا بفكرة مصطفى: "بجد عبقري الفكره دي هاتعيش 100 سنه لقدام وياريت كمان نسمع عظماء تانيين من الجيل ده زي محمد فوزي وحليم وغيرهم ماشاءالله فنان كبير والله بجد الله أكبر عليك عظمه علي عظمة".

ألبوم جديد لعام 2023

على صعيد آخر، حمَّس مصطفى متابعيه ومحبيه لألبوم جديد من المقرر أن يطرحه هذا الصيف، إذ شارك فيديو يجمع الأغاني التي طرحها الفترة العام الماضي، وكتب: "دي كانت اعمالي السنة دي.. نتقابل في الالبوم الجديد صيف 2023.. استنونا".

