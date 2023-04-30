ويجز يرد بطريقة مبطنة على هجوم عمرو مصطفى

اتهم الفنان المصري عمرو مصطفى مواطنه مغني الراب ويجز بشراء موسيقى أغانيه بمبلغ زاهد، دون اللجوء لملحنين وموزعين.

ويجز يرد على هجوم عمرو مصطفى

من جهته، رد ويجز على مصطفى بأسلوب غير مباشر، إذ شارك صورة له مرفقًا إياها بحسابات المزعين الذين عمل معهم في أغانيه، وشكرهم جميعًا، قائلًا: "أحب أشكر كل الرجالة اللي تعاونوا معايا في أغاني الحقبة".

مدير أعمال ويجز يرد على اتهامات عمرو مصطفى

من جهته، رد مدير أعمال ويجز، عاصم تاج، على اتهامات مصطفى في تصريجات صحفية، مؤكدًا أن شراء موسيقى جاهزة ليس بالأمر السهل كما يتصور، وقال: "ده كلام ملهوش أي أساس من الصحة، وبنشتغل مع منتجين من مصر ومن جميع أنحاء العالم، وكل مزيكته دايمًا بالتعامل مع المنتجين دول، حتى فكرة شراء الموسيقى مش حاجه عيب، ولكن صعب جدًا حد يقدر يشترى موسيقى جاهزة".

وتابع:"طريقة السمبيلنج طريقة من الإنتاج نفسه، لكن ويجز بيشتغل مع المنتجين، وهي طريقة تستخدم في الراب بشكل كبير أيضا".

مولوتوف يرد على ادعاءات عمرو مصطفى

كما ردَّ الموزع الموسيقي مولوتوف على تصريحات عمرو في منشور شاركه عبر حسابه في "إنستغرام"، وكتب: "مبدئيا أنا هتكلم عن الأغاني اللي أنا عملتها لويجز وهي، دورك جي، بالسلامه، أسياد البلد، وبما إن أنا الموزع بتاعها أحب أقول للأستاذ عمرو مصطفى إن الأغاني معمول فيها توزيع وهندسة صوت وتلحین وشغل بالمستوى العالمي، وبتاخد وقت ومجهود وتفکیر کبیر جدًا من كل الأطراف المشتركة فيها".

وأضاف: "الموضوع مش بالسهولة والبساطة اللي حضرتك بتتكلم بيها، أما بالنسبة لموضوع الفلوس وشراء المزيكا فأنا لم أتقاضَ أي أجر على الأعمال دي لإن فيه اتفاقات بصورة تانية".

وتابع: "في النهاية إحنا بنشكرك على استماعك بس يا ريت تتحرى الدقة قبل نشر أي معلومات، وشكرًا".

