الراقصة دينا تعلن إصابتها بفيروس كورونا و تكشف عن الأعراض

أكدت الفنانة و الراقصة دينا إصابتها بفيروس كورونا، بعدما خضعت لمسحة وتبينت إيجابيتها، مشيرة إلى أنها فوجئت بارتفاع في درجة حرارتها وتكسير في الجسم وإرهاق، مما دفعها لعمل تحاليل لتتأكيد من إصابتها، لتثبت التحاليل إصابتها بفيروس كورونا.

وتعود الفنانة دينا إلى السينما بعد غياب 3 سنوات من خلال فيلم (سقراط ونبيلة) والذي من المقرر ان تبدأ فى تصويره خلال الايام القليلة المقبلة أمام النجم اشرف علد الباقي.

وتدور أحداث الفيلم، في إطار كوميدي اجتماعي حول شاب وفتاة يفصلهما المستوى الاجتماعي لكن تجمعهما رؤية متقاربة للعالم تتصادم مع رؤية الجيل الأكبر المتمثل في والديهما، فيما يحاول كل من الشاب والفتاة أن يثبت ذاته في مواجهة رغبات أبيه السلطوية، كل بطريقته.

كما و تشارك دينا في بطولة حلقات مسلسل (سكن البنات) من بطولة وفاء عامر والمعروض حالياً على احدى القنوات الفضائية، وتجسد دينا ضمن أحداث العمل دور سيدة أعمال تمتلك شركة كبرى.

المسلسل تدور أحداثه في إطار اجتماعي ويناقش قضايا تخص الفتيات المغتربات، من خلال حكايات لمجموعة من الطالبات المغتربات اللائي يسكن في إحدى الفيلات وتمتلكتها وفاء عامر حيث تكشف الأحداث حكاية كل فتاة من المغتربات.