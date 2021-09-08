السعودية أجواء الجودي تتألق في مهرجان البندقية السينمائي.. والأسود سيد الأناقة

خطفت الإعلامية السعودية أجواء الجودي الأنظار بإطلالتها المبهرة وجمالها الاستثنائي في مهرجان البندقية السينمائي في دورته الـ78.

وتألَّقت أجواء الجودي بإطلالة ملفتة مُرتديةً فستانًا باللون الأخضر المشع، وجاء بقصة بسيطة مبرزًا منحنيات جسدها الممشوق، في حين جاء بكتف عارٍ والجهة الأخرى كم طويل فضفاض.

واعتمدت الحسناء تسريحة شعر كيرلي منفوش بطريقة طريفة ما منحها مظهرًا أكثر حيوية وجمالًا، كما تزيَّنت بإسوارة مرصعة بالألماس بسيطة.

وهنا نستعرض إطلالات أجواء الجودي في مهرجان كان السينمائي:

فستان أسود من أفلام الأسود والأبيض

بدت الجودي غاية في الإثارة والجمال وكأنها قادمة من فيلم سينمائي بالأبيض والأسود، إذ تألَّقت مرتدية فستان أسود أوف شولدر من المخمل الناعم منسدلًا على قوامها الرشيق بسلاسة. واعتمدت تسريحة شعر كيري غاية في الجمال ومكياج من دراجات البرونزي ولا بد من أحمر شفاه باللون الأحمر العنابي.

جمبسوت أسود

أبهرت السعودية الجميع بأناقتها مُرتديةً جمبسوت أسود جاء بكتف واحد مُزيَّن بطيات أنيقة من قماش الشيفون، واعتمدت تسريحة شعر على شكل ذيل حصان ومكياج من درجات البرونزي.

فستان باللونين الأبيض والأسود

اختارت الجودي لحضور حفل غذاء مهرجان البندقية السينمائي فستانًا باللونين الأسود والأبيض جاء الجزء العلوي منه على شكل قميض أبيض من قماش الساتان والجزء السفلي فستان أسود ضيق.

وأكملت إطلالاتها بتسريحة شعر كيرلي مع عقدة خلفية صغيرة.