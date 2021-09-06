كيت هدسون تتألق بفستان شبه عاري خلال حضورها مهرجان البندقية السينمائي!

استعدّت النجمة كيت هدسون لتسابق النجمات الأنيقات خلال حضورها العرض الأول من مهرجان فيلمها الجديد Mona Lisa And The Blood Moon في مهرجان البندقية السينمائي يوم الأحد الماضي.

وظهرت النجمة البالغة من العمر 42 عاماً وهي ترتدي فستان باللون الاحمر طويل وعريض من الأسفل بينما كان مغطّى من فوقه بالشيفون.

وكان الملفت للنظر هو ارتدائها طبقة من الشيفون من الأعلى دون بطانة مما أظهر صدرها العاري بالكامل حيث كانت تغطيه بالدانتيل الاحمر.

وشوهدت كيت وهي تعانق المخرجة آنا ليلي أميربور في الحدث، قبل أن تقوم بالظهور مع النجمين المشاركين معها في البطولة كريغ روبنسون وإد سكرين.

ويدور الفيلم حول قصة الموناليزا الفتاة ذات قوى غير عادية تهرب من مصحة الأمراض العقلية وتحاول أن تعيش لوحدها في نيو أورلينز.

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