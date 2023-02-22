السعودية أماني الحنطي تحتفل بـ يوم التأسيس أمام برج إيفل

البوابة - حرصت مصممة الأزياء السعودية ونجمة مواقع التواصل الاجتماعي أماني الحنطي على الاحتفال بـ يوم التأسيس السعودي 2023 على طريقتها الخاصة رغم تواجدها في العاصمة الفرنسية باريس في رحلة مع صديقتها الجوهرة.

وخضعت أماني وصديقتها لجلسة تصوير في أنحاء باريس كانت إحداها أمام برج إيفل، الذي يُعد من أهم وأشهر معالم السياحة في فرنسا، كما التقطت مجموعة أخرى من الصور أمام قوس النصر الواقع على رأس طريق الشانزلزيه بباريس.

أماني الحنطي تحتفل بـ يوم التأسيس السعودي

واختارت أماني الاحتفال بيوم التأسيس السعودي 2023 على طريقتها الخاصة من خلال الدمج بين الماضي والحاضر وارتدت ملابس المرأة السعودية القديمة وأبرزت جمال عينيها بالبرقع السعودي التقليدي.

وعبر حسابها الرسمي في تطبيق "سناب شات"، شاركت أماني مع متابيعها كواليس جلسة التصوير التي خضعت لها بمناسبة يوم التأسيس السعودي 1444 هـ.

وكشفت أماني بأنها اضطرت للخروج من الفندق قبل شروق الشمس كي يتسنى لها التقاط صور تخلو من المارة في شوارع باريس المكتظة الأمر الذي دفعها للاستعانة بحارس شخصي لحمايتها من أي خطر قد تتعرض لها.

وقالت أماني بأنها لجأت للاستعانة بالحارس الشخصي خوفًا من أن يصيبها خطب ما خاصة وأن جلسة التصوير كانت قبل بزوغ الشمس.

كما وثقت أماني ردود أفعال أهالي باريس لدى رؤيتهم لها وصديقتها بالملابس التقليدية السعودية الذين لم يتمكنوا من إخفاء دهشتهم من رؤية البرقع والعباءة السوداء وسط باريس.

يذكر أن أماني وصديقتها الجوهرة كانت في رحلة للعاصمة باريس كجزء من عملها كـ"متسوقة شخصية".

أماني الحنطي تحتفل بيوم التأسيس السعودي

وتلقت أماني إشادة واسعة من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية الذين أبدوا إعجابهم بحرصها على إظهار ملامح الاحتفال رغم تواجدها خارج بلادها.

وأعاد رواد موقع التدوين "تويتر" نشر صور أماني الحنطي وهي تقف أمام برج إيفل وقوس النصر بالعباءة والبرقع السعودي التقليدي.

يوم التأسيس السعودي 2023

تحتفل المملكة العربية السعودية في 22 فبراير من كل عام بذكرى تأسيس الدولة السعودية الأولى على يد الإمام محمد بن سعود في منتصف عام 1139هـ (1727م) والتي استمرت إلى عام 1233هـ (1818م)، وعاصمتها الدرعية ودستورها القرآن الكريم وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.

وفي 27 يناير 2022، أصدر الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود مرسومًا رسميًا أعلن فيه يوم 22 فبراير من كل عام رسمية واعتباره يوم إجازة رسمية.

وتحت شعار "يوم بدينا"، يستعد الشعب السعودي الاحتفال بـ يوم التأسيس السعودي في 22 فبراير 2023 وذلك للتأكيد على أهمية معرفة الأجيال الناشئة بتاريخ الدولة السعودية المليء بقصص الفخر والنجاح.