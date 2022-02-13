كل ما تريد معرفته عن يوم التأسيس السعودي .. التاريخ – الاحتفالات – الزي الرسمي

تحتفل السعودية في 22 فبراير من كل عام بـ يوم التأسيس السعودي وهو ذكرى تأسيس الدولة، والذي يمثل بدء عهد الإمام محمد بن سعود الحكم في الدرعية وهي الفترة التي حقق فيها العديد من الإنجازات.

واحتفالًا بـ يوم التأسيس السعودي، قرر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في 27 يناير 2022 أن يكون يوم التأسيس السعودي عطلة رسمية واعتباره يوم إجازة رسمية.

أهمية يوم التأسيس السعودي

تأتي أهمية يوم التأسيس السعودي من اعتزاز الشعب السعودي بالجذور الراسخة لبلادهم وارتباطه بقيادتهم منذ عهد الإمام محمد بن سعود قبل ثلاثة قرون، وبداية تأسيسه للدولة السعودية الأولى في منتصف عام 1139هـ (1727م) والتي استمرت إلى عام 1233هـ (1818م)، وعاصمتها الدرعية ودستورها القرآن الكريم وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.

وبهذا التأسيس، نجح الإمام محمد في توحيد الجزيرة العربية بعد قرون من الفرقة والتشتت وعدم الاستقرار، وصمودها أمام محاولات القضاء عليها، وبعد 7 سنوات على انتهائها تمكن الإمام تركي بن عبدالله بن محمد بن سعود عام 1240هـ (1824م) من استعادتها وتأسيس الدولة السعودية الثانية التي استمرت إلى عام 1309هـ -1891م-؛ وبعد انتهائها بعشر سنوات، أسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود عام 1319هـ -1902م الدولة السعودية الثالثة ويوحدها باسم المملكة العربية السعودية.

الدولة السعودية الأولى

في عام 1139هـ /1727م، أسس الإمام محمد بن سعود الدولة السعودية الأولى وعاصمتها الدرعية، واستمرت حتى عام 1233هـ.

وخلال فترة حكم الإمام محمد، شهدت الدولة السعودية الأولى تنظيم الموارد الاقتصادية، والتفكير في المستقبل، وبناء حي جديد في سمحان وهو حي الطرفية والانتقال إليه بعد أن كان حي غصيبة هو مركز الحكم لفترة طويلة.

وأصبحت مدينة الدرعية خلال عهد الإمام محمد بن سعود عاصمة لدولة مترامية الأطراف، ومصدر جذب اقتصادي واجتماعي وفكري وثقافي، وتحتضن معالم أثرية عريقة مثل:

حي غصيبة التاريخي

منطقة سمحان

حي الطريف الذي وُصف بأنه من أكبر الأحياء الطينية في العالم وتم تسجيله في قائمة التراث الإنساني في منظمة اليونسكو

منطقة البجيري

سوق الدرعية

الدولة السعودية الثانية

في 1240 هـ، أسس الإمام تركي بن عبدالله بن محمد بن سعود الدولة السعودية الثانية والتي استمرت حتى 1309 هـ، إذ نجح في هذه الفترة من استرداد الرياض في عام 1824م بعد قتال استمر سبع سنوات، فالتفت الناس حوله والأسرة المالكة من جديد.

وخلال فترة حكمه، نجح الإمام تركي من توحيد معظم أجزاء شبه الجزيرة العربية في مدة قصيرة وحفظ الأمن والتعليم والعدل والقضاء على الفرقة والتناحر، وظلت الدولة تحكم المنطقة حتى عام 1309هــ 1891م.

الدولة السعودية الثالثة

في 5 شوال 1319 هـ - 15 يناير 1902م أسس الملك عبد العزيز آل سعود الدولةَ السعودية الثالثة وذلك بعد فراغ سياسي وفوضى في وسط شبه الجزيرة العربية استمر قرابة عشر سنوات، ونجح في إعادة الرياض في 5 شوال عام 1319هـ- 15 يناير 1902م.

الفرق بين يوم التأسيس واليوم الوطني

بعد أحداث تاريخية استمرت 30 عامًا في ظل انتهاء الدولة السعودية الثالثة، أعلن الملك عبدالعزيز في 17 من شهر جمادى الأولى عام 1351هـ الموافق 23 سبتمبر 1932 توحيد المملكة العربية السعودية.

وتحتفل السعودية في هذا التاريخ من كل عام باليوم الوطني السعودي.

لباس المرأة السعودية في الدولة السعودية الأولى

خلال فترة الدولة السعودية الأولى، التي استمرت منذ عام 1139هـ وحتى 1240 هـ، اشتهرت المرأة السعودية بملابسها المتنوعة والمختلفة حسب المنطقة والمناسبة التي كانت ترتديها فيها.

وأوضح الموقع أن بين من ألبسة المرأة في شمال السعودية قطعة "المقرونة" وهو منديل أسود يُطوى مع وسطه ليكون على شكل مثلث، ثم تقوم المرأة بلفه على رأسها.

زي المرأة في جنوب السعودية

الشيلة: هي قطعة من القماش الأسود المزين على أطرافه بخيوط مختلفة من الألوان، أو بأنواع من الخرز، ويتم تثبيته بعصبة ذات لونين أصفر أو أحمر.

زي المرأة في وسط السعودية

المخنق: هو قماش حريري شفاف مصنوع من الشيفون أو التل، يُخاط بالكامل ما عدا فتحة تطويق الوجه. وكان هذا اللباس مخصصًا لوقت الخروج من المنزل، كما كانت تلبسه الفتيات الصغيرات.

زي المرأة في شرق السعودية

البطوله: هو غطاء للوجه كاملًا باستثناء فتحة العينين، وكانت ترتديه النساء الكبيرات في السن، ويُصنع من قماش غليظ ويُصبغ بالنيلة، وهو مبطن من الداخل.

زي المرأة في شرق السعودية

المسدح: هو عبارة عن ثوب فضفاض لا يظهر معالم الجسد، ويتكون من خمس قطع مختلفة المقاسات، تُثبت مع بعضها البعض حتى تخرج بشكل نهائي. وكان هذا اللباس يصنع من الأقمشة السادة أو المنقوشة.

لباس الرجل السعودي في الدولة السعودية الأولى

لدى أهالي منطقة الباحة موروث في الزي الشعبي للرجال، فقد كانوا يلبسون اللباس المكون من المقتنيات التالية:

ثوب مفرج

جنبيه

الجبه

العقال المقصب

وجميعها كانت تُلبس في أيامهم الطبيعية حيث أن هناك لبس آخر وقـت الحروب و الأفراح.

الاحتفال بـ يوم التأسيس السعودي 2022

يستعد الشعب السعودي للاحتفال بـ يوم التأسيس في 22 فبراير الجاري بأكثر من طريقة، ومنها: