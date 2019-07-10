السعودية تجمع انغام وأصالة في حفل غنائي واحد على مسرح الباحة

قررت هيئة الترفيه العامة في السعودية إقامة حفل غنائي في الباحة سيجمع كل من الفنانة المصرية أنغام والفنانة السورية أصالة على مسرح واحد، على الرغم من القطيعة التي بينهما، وهي ليست المرة الأولى، حيث أنها اجتمعتا سويًا في حفل غنائي في الرياض في شهر أبريل الماضي.

ومن المقرر أن تحيي أنغام حفلها يوم الأربعاء برفقة الفنان السعودي محمد عبده، بينما ستحيي أصالة حفلها يوم الخميس برفقة الفنان عبادي الجوهر، وكان الجمهور قد أعرب عن حماسه لملاقاة هؤلاء النجوم والاستمتاع بما سيقدمونه خلال تلك الحفلات.

يشار إلى أن أنغام وأصالة انقطعت العلاقة بشكل نهائي بينهما، وذلك عقب زواج أنغام من الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم وهو طليق ابنة شقيقة المخرج طارق العريان زوج أصالة، وعلى الرغم من تدخل البعض للصلح إلّا أن الفنانتين أكدتا عدم وجود أي نية للمصالحة.

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