بالصور: أحلام بإطلالة مميزة من موناكو في فرنسا وهكذا تفاعل معها الجمهور

شاركت الفنانة الإماراتية أحلام جمهورها على موقع إنستغرام، مجموعة من الصور من آخر جلسة تصوير خضعت لها أثناء تواجدها في مدينة موناكو الفرنسية لقضاء الإجازة، وأشاد متابعيها بإطلالتها المميزة والتي جعلتها تبدو وكأنها فتاة في بداية العشرين من عمرها.

ونشرت الفنانة الإماراتية عبر حسابها على "إنستغرام" صورا وهي ترتدي فستانا مع بطانة طويلة مزينًا برسوم ثمار الأناناس، ونالت الصور إعجاب أكثر من 51 ألفاً، وتعليقا على الصور كتبت أحلام: "مساء الجمال عليكم من بلد الجمال موناكو فرنسا. ممكن تكتبوا لي تحت هذا البوست أجمل مقطع من أغنية "يلازمني خيالك" تحبونه ويعني لكم؟".

على الصعيد الفني، شاركت مؤخرًا الفنانة أحلام في إحياء حفل غنائي في السعودية ضمن موسم الحفلات في جدة، وحضر لمشاهدتها وسماع أغنياتها عدد كبير من محبيها في السعودية، وبدورها وجهت الشكر لهيئة الترفيه لإتاحة هذه الفرصة لها.

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