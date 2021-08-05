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الشيف بوراك يتعرض للاختناق بعد محاولته إطفاء حرائق تركيا..وصورة له من داخل سيارة الإسعاف

منشور 05 آب / أغسطس 2021 - 08:34
الشيف بوراك
الشيف بوراك

شارك عدد من النجوم في إخماد الحرائق التي تلتهم الأراضي التركية محوِّلة الغابات الخضراء والمزارع إلى رماد أسود، وذلك بعدما لم يعد بمقدور رجال الإطفاء لوحدهم إخماد الحرائق.

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وكان من بين هؤلاء النجوم الشيف التركي الشهير بوراك الذي هب لمساعدة رجال الإطفاء، ونشر عبر حسابه على موقع "إنستغرام" صورة له ممسكًا بخرطوم الماء إلى جانب مجموعة أخرى من المدنيين  في حين غطى أنفه بكمامة، وكتب: "لقد اتبعت الطريق المؤدي إلى النار وجئت إلى هنا، إنها ليست مجرد شجرة تحترق هنا، إنها روحنا، ونتنفس نفس الهواء. شكرًا آلاف المرات لكل من بذل الجهد".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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ويبدو أن رئة بوراك لم تستحمل الكمية الهائلة من الأدخنة والغازات السامة التي انطلقت من الأراضي المحترقة، ما سبب له ضيقًا في التنفس، ليتم اسعافه مباشرة من أجل تلقي الإسعافات الأولية.

وانتشرت صورة لـ بوراك داخل سيارة الإسعاف موصول بجهاز التنفس.

بوراك

وفي وقت لاحق، شارك مقطع فيديو لحملة المساعادات التي نظمها، حيث تظهر شاحنات ضخمة مُحملة بالأغذية والماء، وعلَّق: "أنا فقط أحاول بذل قصارى جهدي. سأستمر دائمًا".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 ويجدر الإشارة إلى أن بوراك لم يكن النجم الوحيد الذي توجه إلى مكان الحرائق، وهنا نعرض مجموعة من النجوم ممن شاركوا في حملة التطوع:

 

إبراهيم تشيليكول

توجَّه الممثل التركي إبراهيم تشيليكول إلى مدينة بودروم التركية، حيث بذل كامل طاقته في مساعدة رجال الإطفاء ممسكًا بخرطوم المياه مُحاربًا الحرارة الشديدة وروائح الدخان المنبعثة بينما ارتدى بذلة خاصة.

ورغم أن إبراهيم تشيليكول كان في إجازة صيفية مع أسرته، إلَّا أنه وضع بلاده وسلامتها في سلم أولوياته، وانضم إلى قسم الإطفاء في مرماريس من أجل التصدي للحريق ومنعه من الانتشار والوصول إلى مناطق مختلفة.

ألبيران دويماز

 

توجه الممثل ألبيران دويماز إلى مدينة فتحية، وطالب خلال بث مباشر بالمجيء والمساعدة، وذكر أنّ الغابة مستمرة بالاشتعال ولم يتبق ماء في الخزانات.

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كلمات دالة:الشيف بوراكبوراكحرائق تركيانجومفنإطفاء

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