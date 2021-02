إغلاق مطعم الشيف التركي "بوراك أوزدمير" في دبي.. ما القصة؟

أبلغت إدارة مطعم الشيف التركي الشهير "بوراك أوزدمير" بدبي أنها ستنفذ "إجراءات سلامة أفضل وأكثر صرامة" بعد إغلاقه في نهاية الأسبوع من قبل بلدية دبي ودائرة التنمية الاقتصادية.

وأفاد مكتب دبي للإعلام عن إغلاق "مطعم شهير" يوم الجمعة، لعدم التزامخ بالإجراءات الاحترازية لفيروس "كورونا" المُستجد، مع صور ضبابية تظهر حشدًا من الأشخاص يقفون في مكان واحد.

.@DMunicipality, in cooperation with @Dubai_DED & @dubaitourism, closes a famous restaurant in #Dubai for not adhering to Covid-19 precautionary measure. pic.twitter.com/ZLAidYgyEY