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الصور الأولى من زفاف عبد الفتاح الجريني و جميلة البدوي

سهير العابد

سهير العابد

منشور 23 آب / أغسطس 2022 - 02:30
عبد الفتاح الجريني و جميلة البدوي
عبد الفتاح الجريني و جميلة البدوي

احتفل المطرب المغربي عبد الفتاح الجريني و الفنانة جميلة البدوي بزفافهما على الطريقة المغربية، وسط حضور عدد من الأهل والأقارب والأصدقاء المقربين.

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هذا وشارك الفنان المغربي جمهوره ومتابعي حسابه الرسمي على موقع (انستغرام)، صورًا وفيديوهات لتحضيراته لحفل زفافه من خلال خاصية القصص القصيرة. وفي الفيديوهات قال الجريني: (هشارككم تحضيرات الزفاف الليلة، شكرا بزاف لكل الناس اللي باركوا لينا، من المغرب أو من خارج المغرب)،كما نشر صورة أخرى معلقًا: (بشرتي سر سعادتي).

يذكر أن عبدالفتاح الجريني، كان قد شارك متابعيه عبر السوشيال ميديا، احتفاله بليلة حنته قبل يومين، وظهر وزوجته المغنية المغربية جميلة البدوي، وهما يحتضنان بعضهما بطريقة رومانسية، كما شاركا الجمهور (نقش الحنة) على يديهما.

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