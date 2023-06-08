طفلة المسلسل التركي أمي "بيرين جوكيلديز" تثير الجدل بأحدث ظهور.. مراهقة بإطلالة مثيرة

تصدّر اسم النجمة التركية الشابة "بيرين جوكيلديز" وسائل التواصل الاجتماعي في الساعات القليلة الماضية بعد نشرها صورة حديثة لها ظهرت فيه وقد تخلت عن براءتها حيث ظهرت المراهقة في الصورة بإطلالة مثيرة جدًا.

غبيرين جوكيلديز تتصدّر الانترنت بسبب إطلالتها المثيرة



وفي التفاصيل تداول المتابعون عبر وسائل التواصل الاجتماعي صورة للنجمة التركيّة "بيرين جوكيلديز" ذات الـ 13 عاماً، كانت قد نشرتها عبر صفحتها على إنستغرام، حيث اشتهرت جوكيلديز في فترة الطفولة.

وتفاجأ المتابعون بمدى التغير الكبير الذي طرأ عليها، وظهرت بيرين مرتدية فستان من الساتان باللون الأسود والذي تميّز بفتحة طويلة بالاضافة الى ياقة واسعة، وكانت ترتد حذاء ذو كعب عالي وحقيبة بيدها.

وتفاوتت التعليقات على صورة النجمة الشابة، ففي الوقت الذي أشاد عدد كبير بجمالها والتغيير الكبير الذي طرأ عليها، كان هناك هجومًا كبيرًا على جرأة إطلالتها، حيث علق عدد كبير إن الفستان الذي ظهرت به والوضعية التي اعتمدتها في التصوير لا تناسب سنها أبدًا.

Kocamın Ailesi, Anne, Kızım ve Çocukluk dizilerinden tanıdığımız çocuk oyuncu Beren Gökyıldız'in som hali. pic.twitter.com/ZNcWbAwQ24 — Fısıldayan ADAM (@huyde12) June 7, 2023

ويشار بان بيرين بدأت حياتها المهنيّة عام 2014 عندما كان عمرها 7 سنوات وحصلت على جائزة الفراشة الذهبية عام 2016.



وكان من اهم اعمال الطفلة بيرين مسلسل عائلة زوجي، بالإضافة الى دور البطولة في مسلسل أمي مع النجمة جانسو ديري والذي كان سببًا في شهرتها وانتشارها جماهيريًا.