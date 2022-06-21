مسلسل تركي يعدّ من أكثر الأعمال مشاهدة في العالم.. ما هو؟

كشفت وسائل اعلام تركية عن أن أفضل مسلسل وأكثر المسلسلات مشاهدة على مستوى العالم هو المسلسل التركي الشهير "زهرة الثالوث".

مسلسل "زهرة الثالوث" أكثر المسلسلات مشاهدة على مستوى العالم

يعدّ المسلسل التركي الشهير "زهرة الثالوث" من أكثر المسلسلات نجاحًا في العالم وذلك منذ عرض الجزء الأول منه حتى الجزء الثاني إذ أنه بيع لأكثر من 100 دولة في العالم.

ولكن في الجزء الثالث منه قلت نسبة المشاهدة عن الجزء الأول والثاني بشكل لافت، حتى أنه أثيرت العديد من الشائعات حول خبر ايقافه لتردّ المنتجة بنفي هذه الشائعات وأن المسلسل مستمر فقالت: "لقد سئمت من هذه الشائعات والمسلسل مستمر".

نبذة عن قصة مسلسل زهرة الثالوث

تدور القصة حول رجل يدعى أصلات باي قتل والداه على يد رجل كما زعمت جدته وحاولت زرع فيه روح الانتقام حتى عندما يكبر ينهي حياة قاتل والده وينتقم منه، ويقرر اصلات الزواج من ابنة عائلة القاتل بهدف التخطيط للانتقام، الا انه يجد نفسه وقد وقع في الحب دون قصد منه ليبدأ بمواجهة صراع ما بين قلبه ومشاعره ورغبته بالانتقام

ويصبح الوضع اصعب مع اصرار جدته على تذكيره بين فترة واخرى بالهدف الحقيقي لزواجه من هذه الفتاة، ويقرر اصلات ان يبدأ قصة حبه من جديد بالرغم من الصراع الكبير بين عائلته وعائلة حبيبته، والمسلسل من تأليف ايدا تازجان وفهرية شاهين ومن اخراج جيم كارجى وينال طايري.

أبطال مسلسل زهرة الثالوث

يضم المسلسل التركي العديد من الأبطال التركيين المشهورين منهم