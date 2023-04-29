الظهور الاول لبسمة بوسيل بعد الطلاق: (أنت تستحق الحب!)

البوابة-في أول ظهور لها بعد اعلانها الطلاق رسميا من النجم تامر حسني، نشرت الفنانة بسمة بوسيل من خلال خاصية القصص المصورة عبر حسابها على موقع (إنستغرام)، صورة جديدة ظهرت فيها وهي تقف أمام البحر وتعطي ظهرها للكاميرا دون أن تعلق أو تكتب وصفًا للصورة.

وبعدها نشرت بسمة بوسيل صورة لورقة كتب عليها بالإنجليزية جملة (أنت تستحق الحب)، دون أن تتحدث عن المقصود من هذه الصورة أو الجملة.

هذا و فاجأت الفنانة بسمة بوسيل جمهورها ومتابعيها بإعلان طلاقها رسميًّا من الفنان تامر حسني اليوم، وكتبت بسمة بوسيل عبر حسابها بموقع (إنستغرام): (وجعلنا بينكم مودة ورحمة، دا كلام ربنا في الزواج والطلاق.. لقد تم الطلاق بيني وبين تامر حسني)، ليرد عليها النجم تامر حسني قائلا:(وجعلنا بينكم مودة ورحمة بين الأزواج في كل حالاتهم سواء تزوجوا أو لم يقدر الله الاستمرار فانفصلوا بالاتفاق الطيب ستظل بيننا المودة والرحمة وأجمل أولاد وسيظل بيننا الاحترام والتقدير"، مضيفا "عشرة 12 عام مش هينة، ربنا يكتبلك ويكتبلي كل الخير يا بسوم... سأظل الأب والأخ والصديق والسند... في حفظ الله).