بسمة بوسيل تعلن طلاقها رسميًا من تامر حسني.. والأخير يؤكد الخبر

أعلنت الفنانة المغربية المغتزلة منذ قليل عبر ستوري حسابها الخاص في لإنستغرام انفصالها بشكل رسمي عن زوجها الفنان المصري تامر حسني، في خبر صدم جمهورهما ورواد السوشال ميديا.

طلاق تامر حسني وبسمة بوسيل

صدمت الفنانة المعتزلة الجمهور بإعلانها انفصالها عن زوجها ووالد ابنائها ونشرت عبر خاصية ستوري حسابها الخاص في انستغرام وقالت في منشورها: "وجعلنا بينكم مودة ورحمة.. ده كلام ربنا في الزواج والطلاق، لقد تم الطلاق بيني وبين تامر وسيظل بيننا كل ود واحترام.. ربنا يكتبلك ويكتبلي كل الخير.. آمين يارب".

من جانبه أكد تامر حسني الخبر وأعاد نشر ما قالته زوجته السابقة وأضاف: "وجعلنا بينكم مودة ورحمة، بين الأزواج في كل حالاتهم سواء تزوجوا أو لم يقدر الله الاستمرار، فانفصلوا بالاتفاق الطيب".

وأضاف: "ستظل بيننا المودة والرحمة وأجمل أولاد وسيظل بيننا الاحترام والتقدير، عشرة 12 عاما مش هينة، وربنا يكتب لك كل الخير يا بسوم سأظل الأب والأخ والصديق والسند، في حفظ الله".

وياتي هذا الخبر بعد العديد من المشاكل التي مر بها الثنائي وتجاوزها من أجل أطفالهم، لكن يبدو أن الأمور بينهما وصلت إلى طريق مسدود ليعلن الثنائي انفصالهما بشكل رسمي.

والجدير بالذكر ان حسني كان قد اعلن زواجه رسميًا من بسمة بوسيل بعد مشاركة الأخيرة في برنامج المواهب ستار أكاديمي عام 2012 وأنجبا أماليا وتاليا وابنهما آدم.